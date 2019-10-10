Тюменцы заступились за учителя ОБЖ, обматерившего и избившего детей

Тюменцы встали на защиту сельского учителя, которого уволили после того, как в сеть попало видео, на котором учитель оскорбляет и толкает подростков.
В школе № 2 в Боровском работают представители правоохранительных органов, которые выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям педагога и директора учебного заведения. В то же время ученики решили заступиться за преподавателя ОБЖ Виктора Садлинского.
В соцсетях тюменцы создали группу в поддержку уволенного учителя. За несколько часов она собрала почти 300 человек. Практически все участники считают, что подростки намеренно провоцировали педагога, и в итоге у него сдали нервы. Многие из тех, кто знаком с лично с Виктором Эдуардовичем, отмечают, что он всегда отличался спокойствием и всплесков агрессии за ним не замечалось. Причиной резонансного инцидента тюменцы считают невоспитанность детей и предлагают штрафовать их родителей.
Один из создателей группы представившийся как Барсучевский прокомментировал «Нашему городу» свою позицию.
«Я не оправдываю поступок Садлинского, но понимаю причину его срыва. Это же не единичный случай. Сейчас полно видео-роликов, на которых запечатлено неадекватное поведение учителей. Я предполагаю, что в большинстве таких случаев срыву предшествовало такое же неадекватное поведение учеников. Когда учителей дразнят, провоцируют на грубость, а потом снимают их реакцию и выкладывают в сеть.
Эта проблема стоит намного шире, чем просто инцидент с Садлинским. Сейчас будет реагировать минобр, правоохранитеьлные органы. Но будут и следующие случаи, потому что системно этой проблемой не занимаются.
Проблема в том, что ученик у нас защищен правом, а учитель наделен обязанностью. За нападение, оскорбление, троллинг учителя, ученик не несет ответственности. Его даже не могут исключить из школы. Учитель ограничен в возможности контролировать и влиять на поведение ученика и многие подростки этим пользуются.
Решить проблему можно установкой камер видеонаблюдения в классах. В истории с Садлинским мы могли бы видеть что предшестовало конфликту и дало бы нам более полное понимание ситуации».
А тюменцы продолжают писать комментарии в поддержку учителя.
«За учителя. Дети звери, а не дети».
«Так как учитель уже понёс наказание (хотя на мой взгляд, можно было обойтись строгим выговором с занесением в личное дело или предложить по собственному), предлагаю и наказание для родителей и их детей.Штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и детям отрабатывать часы в школе +на учёт и беседы с комиссией».
«Я за преподавателя. У меня сын школьник и я по его рассказам знаю, как дети себя ведут начиная с средних классов. История конечно мутная, но я считаю, что на лицо явный непрофессионализм директора школы, руководитель не может постоять за своих подчинённых».
«За что его уволили? Зато, что этих „детей“ не воспитывают дома. Просто шикарно. Их надо исключать из школы. А не увольнять учителей», «Жесткое обращение с детьми? А какое обращение было у детей к учителю? Молодцы! Уже разобрались. Уволили учителя. Оперативно. А виноват только он? Вины детей нет совсем?» — пишут пользователи соцсетей.