Тюменцы заступились за учителя ОБЖ, обматерившего и избившего детей

В соцсетях тюменцы создали группу в поддержку уволенного учителя. За несколько часов она собрала почти 300 человек. Практически все участники считают, что подростки намеренно провоцировали педагога, и в итоге у него сдали нервы. Многие из тех, кто знаком с лично с Виктором Эдуардовичем, отмечают, что он всегда отличался спокойствием и всплесков агрессии за ним не замечалось. Причиной резонансного инцидента тюменцы считают невоспитанность детей и предлагают штрафовать их родителей.