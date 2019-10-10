Сельский учитель ударил несколько детей на уроке ОБЖ под Тюменью

На опубликованной видеозаписи видно, как преподаватель ходит между партами в классе. Он кричит и задается вопросом: «кто здесь особенный?». Параллельно этому он применяет физическую силу в отношении школьников. В одном из моментов видно, как кричащий, толкает ребенка, и тот падает со стула.