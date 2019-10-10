Сельский учитель ударил несколько детей на уроке ОБЖ под Тюменью

Конфликт учителя с рукоприкладством в одной из школ Тюменского района засняли ученики 9 класса.
Видео опубликовали во «ВКонтакте» под названием «Урок ОБЖ, школа номер 2 поселка боровский 9 класс, учитель бьет детей».
На опубликованной видеозаписи видно, как преподаватель ходит между партами в классе. Он кричит и задается вопросом: «кто здесь особенный?». Параллельно этому он применяет физическую силу в отношении школьников. В одном из моментов видно, как кричащий, толкает ребенка, и тот падает со стула.
«Вы дебилы, что ли? Давно не получали?, – кричит в истерике молодой человек. – не ****** [бил] давно вас? Я буду! Понятно?»
В конце видео он называет детей утырками.
В комментариях под постом разразился спор между пользователями. Кто-то обвиняет самих учеников, что они довели преподавателя. Кто-то даже поддержал действия учителя.
«Управление образования Тюменского муниципального района глубоко возмущены поведением учителя ОБЖ. Это недопустимо для педагога. От работы он отстранен. На данный момент проводится всестороннее расследование инцидента. Директор школы принесла публичное извинение классу. С ребятами сейчас работает психолог. Решение будет принято в ближайшее время», – прокомментировали в пресс-службе главы Тюменского района.