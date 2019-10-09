Тюменские медики вновь привлекли внимание всей страны

По словам самих медиков, на это их натолкнул эфир передачи Андрея Малахова, где обсуждался скандал в ОКБ №2 с изъятием органов. Сразу после телепередачи в Instagram и других соцсетях стали появляться посты, в которых работники сферы здравоохранения заявляют, что не против отдать свои органы по окончании жизни.