Тюменские медики вновь привлекли внимание всей страны

По словам самих медиков, на это их натолкнул эфир передачи Андрея Малахова, где обсуждался скандал в ОКБ №2 с изъятием органов. Сразу после телепередачи в Instagram и других соцсетях стали появляться посты, в которых работники сферы здравоохранения заявляют, что не против отдать свои органы по окончании жизни.
Один из врачей рассказал в соцсети, что пересаженное другому человеку сердце может работать еще 29 лет, почки - 45 лет. Трансплантология дарит людям много лет.
В департаменте здравоохранения Тюменской области уже отреагировали на флешбом, заявив, что это личное дело медиков, а также рассказав, что они поддерживают донорство.
Скандал с пересадкой органов произошел в ОКБ №2, когда врачи предложили родственникам попавшего в аварию мужчины изъять органы, чтобы спасти других людей. У пострадавшего в ДТП тогда перестал функционировать мозг.