nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские медики вновь привлекли внимание всей страны

9 октября 2019, 03:39
Фото: 1Mi
В России снова обсуждают тюменских медработников. На этот раз они запустили в Сети флешмоб, в рамках которого выразили готовность жертвовать свои органы после смерти.
Сюжет
Тюмень

По словам самих медиков, на это их натолкнул эфир передачи Андрея Малахова, где обсуждался скандал в ОКБ №2 с изъятием органов. Сразу после телепередачи в Instagram и других соцсетях стали появляться посты, в которых работники сферы здравоохранения заявляют, что не против отдать свои органы по окончании жизни.

Один из врачей рассказал в соцсети, что пересаженное другому человеку сердце может работать еще 29 лет, почки - 45 лет. Трансплантология дарит людям много лет.

В смерти пациента родственники подозревают врачей ОКБ-2 Тюмени
Узнать подробнее

В департаменте здравоохранения Тюменской области уже отреагировали на флешбом, заявив, что это личное дело медиков, а также рассказав, что они поддерживают донорство.

Скандал с пересадкой органов произошел в ОКБ №2, когда врачи предложили родственникам попавшего в аварию мужчины изъять органы, чтобы спасти других людей. У пострадавшего в ДТП тогда перестал функционировать мозг.

#Новости#Тюменская область#Медики#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25