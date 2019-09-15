Топ-3 Тюмени: убийца 16-летней девушки, день выборов и гроза с градом

С редакцией «Нашего города» связался человек, представившийся бывшим сокамерником Яркова. Он рассказал о том, как себя вел в тюрьме подозреваемый, кроме того, отметил, что такой человек способен на такой поступок. Наш источник подчеркнул, что Ярков садист, злобный и расчетливый человек.