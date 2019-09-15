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Топ-3 Тюмени: убийца 16-летней девушки, день выборов и гроза с градом

15 сентября 2019, 06:54
Фото: Cam72.su
Первым по читаемости материалом на уходящей неделе стала инсайдерская информация о подозреваемом в убийстве 16- летней девушки. Кроме того, интересны стали мнения политиков и экспертов о выборах. В конце недели Тюмень поразила гроза с градом.
Сюжет
Тюмень

Портрет возможного убийцы

После новости о том, как пропавшую 16-летнюю девушку нашли задушенной в одной из тюменских квартир, в розыск объявили хозяина квартиры, ранее судимого Алексея Яркова.

С редакцией «Нашего города» связался человек, представившийся бывшим сокамерником Яркова. Он рассказал о том, как себя вел в тюрьме подозреваемый, кроме того, отметил, что такой человек способен на такой поступок. Наш источник подчеркнул, что Ярков садист, злобный и расчетливый человек.

Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве 16-летней тюменки
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Поиски подозреваемого продолжаются, он объявлен в федеральный розыск.

День выборов

На прошедшей неделе подводили итоги единого дня голосования в Тюменской области. Ожидаемо в большинстве избирательных компаний победили представители «Единой России».

В нашем материале мы наглядно показали, сколько мандатов из 191 возможного взяла партия власти.

84% мандатов на Тюменских выборах 8 сентября взяла «Единая Россия»
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Кроме этого, свое мнение выразил депутат областного парламента от СР Владимир Пискайкин. Он отметил, что впервые на выборах на место в областной парламент побеждает единоросс с результатом менее 50% голосов.

Хотя также стоит отметить и низкую явку. По области она составила чуть более 20%.

Местный катаклизм

В пятницу 13 сентября в течение дня синоптики обещали дождь, свойственный для этого времени года. Но погода испортилась только к концу дня. Город в прямом смысле затопило от сильнейшего ливня.

За несколько минут Тюмень превратилась в площадку для фильма катастрофы: ливень, град
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Стоит отметить, что дождь дополнил град размером с 5-рублевую монету.

Жители города делились кадрами в соцсетях. В некоторых районах появились сугробы из града. При этом люди жаловались, что резко выросла сумма проезда на такси, так как был очень повышенный спрос. Например, из центра города до Матмасов просили до 600 рублей.

Между тем после такой грозы в Тюмени выдались теплые выходные. Температура достигала более 20 градусов.

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#Аналитика#Убийство#Выборы#Погода#Единая Россия#Тюмень#Аналитические материалы#Юрий Норицын
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