Топ-3 Тюмени: убийца 16-летней девушки, день выборов и гроза с градом

Портрет возможного убийцы
После новости о том, как пропавшую 16-летнюю девушку нашли задушенной в одной из тюменских квартир, в розыск объявили хозяина квартиры, ранее судимого Алексея Яркова.
С редакцией «Нашего города» связался человек, представившийся бывшим сокамерником Яркова. Он рассказал о том, как себя вел в тюрьме подозреваемый, кроме того, отметил, что такой человек способен на такой поступок. Наш источник подчеркнул, что Ярков садист, злобный и расчетливый человек.
Поиски подозреваемого продолжаются, он объявлен в федеральный розыск.
День выборов
На прошедшей неделе подводили итоги единого дня голосования в Тюменской области. Ожидаемо в большинстве избирательных компаний победили представители «Единой России».
В нашем материале мы наглядно показали, сколько мандатов из 191 возможного взяла партия власти.
Кроме этого, свое мнение выразил депутат областного парламента от СР Владимир Пискайкин. Он отметил, что впервые на выборах на место в областной парламент побеждает единоросс с результатом менее 50% голосов.
Местный катаклизм
В пятницу 13 сентября в течение дня синоптики обещали дождь, свойственный для этого времени года. Но погода испортилась только к концу дня. Город в прямом смысле затопило от сильнейшего ливня.
Стоит отметить, что дождь дополнил град размером с 5-рублевую монету.
Жители города делились кадрами в соцсетях. В некоторых районах появились сугробы из града. При этом люди жаловались, что резко выросла сумма проезда на такси, так как был очень повышенный спрос. Например, из центра города до Матмасов просили до 600 рублей.
Между тем после такой грозы в Тюмени выдались теплые выходные. Температура достигала более 20 градусов.