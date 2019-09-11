Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве 16-летней тюменки

Собеседник начал с того, что знаком с Ярковым с 2002 года. Как он уточняет, познакомились они в тюменском СИЗО-1. Источник сообщает, что у Якрова «погоняло» [прозвище, — прим.] Белый из-за внешности.
«Ничего положительного сказать не могу об этом человеке. Он отбывал наказание за жестокое преступление и даже в СИЗО показал свою злобную сущность. Он и ещё несколько его сокамерников избили и изнасиловали парня, который с ними находился в одной камере. Конечно, об этом стало известно другим заключенным, они их объявили «гадами» [человек, нарушивший воровской закон и тюремные традиции, — прим. «Нашего города»], — рассказывает наш источник.
Он сообщил, что после этого инцидента Яркова перевели к нему в камеру. Собеседник характеризует подозреваемого как человека «злобного, скрытного, очень хитрого, амбициозного и циничного». По словам собеседника, у Яркова тогда был срок 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, который отбывал в тюменском ИК-2, где они и встретились. Тогда, как говорит его сокамерник, Ярков стал «намного жестче и расчетливее». При этом он уточняет, что не знает, отсидел ли Ярков срок полностью. Но предполагает, что мог освободиться раньше, так как, по словам нашего собеседника, Ярков активно сотрудничал с администрацией колонии.
«И да, Ярков садист, и лично я понимаю, что он способен совершить то, в чем его подозревают», — уверен собеседник.
Напомним, что тюменка пропала 2 сентября. Ее тело было найдено 8 сентября в одной из квартир Ткацкого проезда. Подозреваемый в убийстве Алексей Ярков скрылся.