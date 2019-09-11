Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве 16-летней тюменки

Он сообщил, что после этого инцидента Яркова перевели к нему в камеру. Собеседник характеризует подозреваемого как человека «злобного, скрытного, очень хитрого, амбициозного и циничного». По словам собеседника, у Яркова тогда был срок 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, который отбывал в тюменском ИК-2, где они и встретились. Тогда, как говорит его сокамерник, Ярков стал «намного жестче и расчетливее». При этом он уточняет, что не знает, отсидел ли Ярков срок полностью. Но предполагает, что мог освободиться раньше, так как, по словам нашего собеседника, Ярков активно сотрудничал с администрацией колонии.