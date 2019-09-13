84% мандатов на Тюменских выборах 8 сентября взяла «Единая Россия»

Кроме того, во время выборов, случилась ситуация, которая за всю практику голосования, была впервые. На выборах в думу Кулаковского МО Тюменского района одинаковое количество голосов набрали две претендентки. Поэтому победу одержал кандидат не по количеству голосов, а тот кто зарегистрировался раньше. Об этом рассказал председатель облизбиркома Игорь Халин. Двое кандидатов — Юлия Астраханцева (КПРФ) и Оксана Евсина («Единая Россия) — набрали равное количество голосов, но победу одержала кандидат от КПРФ, так как была зарегистрирована ранее. Халин также добавил, что на одном из избирательных участков за Николая Руссу и Анатолия Княжева проголосовало равное число граждан.