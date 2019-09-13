84% мандатов на Тюменских выборах 8 сентября взяла «Единая Россия»

«Единая Россия» снова заняла лидирующую позицию, однако, как отметил, заместитель председателя Тюменской областной Думы и лидер реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин, несмотря на победу, первый раз партия единороссов на место в областном парламенте набрала меньше 50% голосов.
Политолог Андрей Шуклин отметил на выборах, которые проходили раньше кандидаты от «ЕР» сражались с матерыми оппозиционерами и набирали от 80 до 90% голосов.
«Наш город» проанализировал общий результат по всем выборам прошедшим в Тюменской области. А выбирали не мало — в общей сложности замещению подлежал 191 мандат, на который претендовали 505 кандидатов. Партия власти взяла 84,82% в 41 избирательной компании.
Большее количество избранных кандидатов были выдвинуты от партии «ЕдинаяРоссия» — 162 человека. Кандидатам от КПРФ досталось всего 10 мест в представительных органах разных уровней. Немногим больше у ЛДПР — 11. Аутсайдеры СРы — 3, «Коммунисты России» — 1.
Стоит также отметить, что из 19 самовыдвиженцев, 4 стали победителями.
Так, в Ялуторовске, по 8 округу одержал победу в выборах самовыдвиженец Максим Шалин, за него отдали 160 голосов, 37,3%.
В выборах депутатов Думы Кулаковского муниципального образования Тюменского муниципального района в седьмом округе, выиграл самовыдвиженец Алексей Безносков, за него проголосовало 34 человека, 46,5%
А в Салаирском муниципальном образовании Тюменского района, победу одержали двое самовыдвиженцев. В 7 округе — Светлана Друганова, 19 голосов, 59,3%, в 8 округе Инна Мальчихина — 23 голоса, 50%.
Кроме того, во время выборов, случилась ситуация, которая за всю практику голосования, была впервые. На выборах в думу Кулаковского МО Тюменского района одинаковое количество голосов набрали две претендентки. Поэтому победу одержал кандидат не по количеству голосов, а тот кто зарегистрировался раньше. Об этом рассказал председатель облизбиркома Игорь Халин. Двое кандидатов — Юлия Астраханцева (КПРФ) и Оксана Евсина («Единая Россия) — набрали равное количество голосов, но победу одержала кандидат от КПРФ, так как была зарегистрирована ранее. Халин также добавил, что на одном из избирательных участков за Николая Руссу и Анатолия Княжева проголосовало равное число граждан.
В то же время Пискайкин подметил, что в этом году снизилась явка на выборы. По его предположению, многие люди не знали о выборах. В связи с этим, как он сказал, нужны изменения в законодательстве.
Лидер же тюменских коммунистов Тамара Казанцева отметила, что низкая явка на выборах на руку партии власти.
Средняя явка избирателей Тюменской области на выборах 8 сентября 2019 года составила 20,03%, или 43 241 человек.
Всего в Тюменском регионе проводилась 41 избирательная кампания, в том числе, 13 основных выборов (в городе Ялуторовске, в 12 муниципальных образованиях Тюменского муниципального района), дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 19, дополнительные выборы депутата Тобольской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20, дополнительные выборы депутата Думы Тюменского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4.