За несколько минут Тюмень превратилась в площадку для фильма катастрофы: ливень, град

Уже несколько дней Тюменцев радовала теплая погода. Лишь вчера утром прошел дождь, но к обеду — снова распогодилось. Синоптики по прогнозу на сегодня обещали дождь с грозой, но про возможный град предупреждений не было.
Судя по комментариям в социальных сетях, град с дождем был не во всех районах города.
Девушка пишет: «На маяке сухо, только гром».
А некоторые обеспокоены состоянием автомобилей после града: «машины жалко».
Также многие делятся фотографиями, где показывают количество и размер града, жалуются на подтопление улиц и затруднение движений автотранспорта.