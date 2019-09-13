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За несколько минут Тюмень превратилась в площадку для фильма катастрофы: ливень, град

13 сентября 2019, 14:46
Фото: «Наш город»
Теплая погода, солнце и приятный ветер, за несколько минут сменились на черные тучи, раскаты молний, проливной дождь и град. Синоптики обещали дождь с грозой, но вот град, судя по всему, не ожидал никто. «Наш город» собрал фотоподборку из социальных сетей Тюменцев.
Сюжет
Тюмень

Уже несколько дней Тюменцев радовала теплая погода. Лишь вчера утром прошел дождь, но к обеду — снова распогодилось. Синоптики по прогнозу на сегодня обещали дождь с грозой, но про возможный град предупреждений не было.

Судя по комментариям в социальных сетях, град с дождем был не во всех районах города.

Девушка пишет: «На маяке сухо, только гром».

Фото: «ВКонтакте»

А некоторые обеспокоены состоянием автомобилей после града: «машины жалко».

Фото: «ВКонтакте»

Также многие делятся фотографиями, где показывают количество и размер града, жалуются на подтопление улиц и затруднение движений автотранспорта.

Фото: «ВКонтакте»

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#Новости#Ливень#Погода#Тюмень#Град#Екатерина Байкалова#Город
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