Тюменцы проведут в колонии 7 и 5 лет за разбойное нападение на пенсионера

Из материалов уголовного дела следует, что один из осужденных узнал о наличии у одинокого пенсионера, проживающего в поселке Кировский Исетского района, крупной суммы денег. Он рассказал об этом своему приятелю.
Мужчины арендовали автомобиль, на который установили предварительно похищенные ими государственные регистрационные знаки с другой машины, и поехали в поселок. В ночь на 28 декабря 2018 года злоумышленники в масках проникли в дом потерпевшего и, угрожая ему похожим на пистолет предметом, стали требовать деньги.
Пенсионер отдал им 3 тыс. рублей, а когда злоумышленники отвлеклись на поиски остальных денег, достал охотничий нож и прогнал мужчин из дома.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое по существу рассмотрел Исетский районный суд. Судья приговорил злоумышленников к 7 и 5,4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.