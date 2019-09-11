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Тюменцы проведут в колонии 7 и 5 лет за разбойное нападение на пенсионера

11 сентября 2019, 05:36
Фото: 1Mi
Исетский районный суд вынес приговор в отношении двоих жителей Тюмени, которые совершили разбойное нападение на 79-летнего пенсионера.
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Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что один из осужденных узнал о наличии у одинокого пенсионера, проживающего в поселке Кировский Исетского района, крупной суммы денег. Он рассказал об этом своему приятелю.

Мужчины арендовали автомобиль, на который установили предварительно похищенные ими государственные регистрационные знаки с другой машины, и поехали в поселок. В ночь на 28 декабря 2018 года злоумышленники в масках проникли в дом потерпевшего и, угрожая ему похожим на пистолет предметом, стали требовать деньги.

Пенсионер отдал им 3 тыс. рублей, а когда злоумышленники отвлеклись на поиски остальных денег, достал охотничий нож и прогнал мужчин из дома.

Тюменский пенсионер отдал мошенникам миллион рублей
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По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое по существу рассмотрел Исетский районный суд. Судья приговорил злоумышленников к 7 и 5,4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Новости#Разбой#Исетский район#Пенсионеры#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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