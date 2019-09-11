Тюменцы проведут в колонии 7 и 5 лет за разбойное нападение на пенсионера

Мужчины арендовали автомобиль, на который установили предварительно похищенные ими государственные регистрационные знаки с другой машины, и поехали в поселок. В ночь на 28 декабря 2018 года злоумышленники в масках проникли в дом потерпевшего и, угрожая ему похожим на пистолет предметом, стали требовать деньги.