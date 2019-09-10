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Тюменский пенсионер отдал мошенникам миллион рублей

10 сентября 2019, 07:48
Фото: Наш город / 1Mi
В полицию Тюмени обратился 70-летний пенсионер, который сообщил, что у него обманным путем похитили денежные средства.
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Тюмень

Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником государственного учреждения. Под предлогом выплаты компенсации за купленные лекарственные препараты похитил более одного млн рублей. В течение недели доверчивый пенсионер переводил деньги через платежные системы на банковские счета неустановленного банка.

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Злоумышленники знали о том, что мужчина заказывал дорогостоящие БАДы для лечения и убедили пенсионера в том, что продукция, которую он приобретает, некачественная и продается мошенниками. Чтобы вернуть стоимость товара, ему необходимо перевести страховку, транспортные и прочие расходы. Пожилого человека заверили, что все суммы будут возвращены. Пенсионер выполнил указания мошенников, которые сообщали ему номера банковских счетов и указывали крупные суммы для перевода. Спустя время потерпевший не получил никаких компенсаций и понял, что его обманули. В настоящее время устанавливается личность злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

#Новости#Мошенники#Происшествия#Тюмень#Вадим Квасюк
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