Топ-3 Тюмени: уход налогоплательщиков, суровые будни тюменцев и ремонт ВПП

Миграция налогоплательщиков
На очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской облдумы руководитель УФНС Татьяна Чалилова заявила, что Тюменскую область покинули 11 крупнейших налогоплательщиков. А с начала года Тюменскую область покинуло 37 организаций.
Однако, как выяснилось, доходы Тюменского бюджета не уменьшатся. Предприятия с высоким количеством доходов и налогов переходят под федеральное администрирование.
«Мы с переходом не потеряли, потому что региональные налоги остались у нас», – сказала Чалилова.
Исторический очерк о жизни Тюменцев
Жизнь тюменцев в период становления советской власти после гражданской войны многим бы сейчас показалась ужасной. Тюменский историк же Анатолий Кононенко просто охарактеризовал ситуацию как: «Для тюменцев смерть стала обыденностью».
В материале «Нашего города» историк рассуждает о становлении менталитета россиян в XX веке. Какой отпечаток события того времени наложили на мировосприятие тюменцев? Как это повлияло на современную жизнь?
Ремонт ВПП в «Рощино»
5 сентября, на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам замгубернатора Сергей Шустов заявил, что одна из взлетно-посадочных полос аэропорта «Рощино» будет закрыта на 2 года. Причина – реконструкция.
По его мнению, оборудование взлетно-посадочной полосы морально устарело. Согласно проекту, предполагается заменить аэронавигационное оборудование и инженерные коммуникации. Стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей.