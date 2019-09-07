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Топ-3 Тюмени: уход налогоплательщиков, суровые будни тюменцев и ремонт ВПП

7 сентября 2019, 08:43
Фото: «Наш город»
На уходящей неделе топовыми новостями стали — уход 11 крупнейших налогоплательщиков из Тюменской области, исторический очерк о жизни Тюменцев 100 лет назад, а также информация о дорогостоящем ремонте ВПП в «Рощино».
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Тюмень

Миграция налогоплательщиков

На очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской облдумы руководитель УФНС Татьяна Чалилова заявила, что Тюменскую область покинули 11 крупнейших налогоплательщиков. А с начала года Тюменскую область покинуло 37 организаций.

Тюменскую область покинули 11 крупнейших налогоплательщиков
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Однако, как выяснилось, доходы Тюменского бюджета не уменьшатся. Предприятия с высоким количеством доходов и налогов переходят под федеральное администрирование.

«Мы с переходом не потеряли, потому что региональные налоги остались у нас», – сказала Чалилова.

Исторический очерк о жизни Тюменцев

Жизнь тюменцев в период становления советской власти после гражданской войны многим бы сейчас показалась ужасной. Тюменский историк же Анатолий Кононенко просто охарактеризовал ситуацию как: «Для тюменцев смерть стала обыденностью».

Анатолий Кононенко: смерть для тюменцев стала обыденностью
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В материале «Нашего города» историк рассуждает о становлении менталитета россиян в XX веке. Какой отпечаток события того времени наложили на мировосприятие тюменцев? Как это повлияло на современную жизнь?

Ремонт ВПП в «Рощино»

5 сентября, на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам замгубернатора Сергей Шустов заявил, что одна из взлетно-посадочных полос аэропорта «Рощино» будет закрыта на 2 года. Причина – реконструкция.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы тюменского аэропорта обойдется в 2,5 млрд руб
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По его мнению, оборудование взлетно-посадочной полосы морально устарело. Согласно проекту, предполагается заменить аэронавигационное оборудование и инженерные коммуникации. Стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей.

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#Аналитика#Налоги#Аэропорт Рощино#Рощино#Федеральная налоговая служба#Налог#Главное управление строительства#ТОП-3#Реконструкция#Тюмень#Аналитические материалы#Юрий Норицын
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