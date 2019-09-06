Анатолий Кононенко: смерть для тюменцев стала обыденностью

К 1921 году после мясорубки Первой мировой войны, к которой привел Николай Романов, наступил пик хаоса. И было это не только последствиями гражданской войны. Когда города были завалены трупами, кладбища уже не выполняли своих функций, церкви превращены в госпиталя, забитые холерными, чумными, дизентерийными. У людей социальное практически исчезло, у них остались только инстинкты: больно — приятно, сытно — голодно, тепло — холодно. Вот эти шесть моментов, которые определяли жизнь людей. Все остальное — до лампочки. Какой мировой коммунизм? Поесть бы чего-нибудь. И вот эти семь лет превратили русских людей в советских. И с 1929 года, когда началась коллективизация, это было последним гвоздем в гроб русского человека, он стал советским. Не высовываться, не выделяться, люди привыкли гасить проблемы спиртом, а смерть для этих людей стала обыденностью. У тебя десять детей, семь из них умерло, ты семь раз участвовал в похоронах своих детей, ты уже привык к смерти, она тебя не пугает. Она уже не приносит даже страданий. Родился — умер, родился — умер. Доносительство, зависть, банальная зависть к тому, кто живет лучше. Они были эти качества всегда, но теперь они стали массовыми. Если сначала ты относился к этой власти с иронией, то теперь ты понял, что эта власть пришла всерьез и надолго. Если она обеспечивает тебе минимальный порядок и чувство защищенности, и позволяет, хотя бы немного накормить тебя, ты начинаешь эту власть целовать в чресла. Вот в чем заслуга большевиков, сомнительная заслуга. Власть забрала все, а потом по крупицам стала тебе давать. Во-первых, ты остался жив — это триумф выжившего. Потом власть обращает на тебя внимание, и предлагает построить светлое будущее. Ты ютился где-то, а потом тебе выдали квартиру. Теперь она твоя. Появились слова стахановец, ударник. И власть говорит, что тех людей, кто до этого жил шикарно она в светлое будущее не возьмет.