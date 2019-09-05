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Реконструкция взлетно-посадочной полосы тюменского аэропорта обойдется в 2,5 млрд руб

5 сентября 2019, 09:51
Фото: 1Mi
Восстановление одной из взлетно-посадочных полос в тюменском аэропорту начнется в 2020 году. Уже готова проектная документация.
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Тюмень

На два года закроется одна из взлетно-посадочных полос в тюменском аэропорту Рощино. Такое решение принято в связи с проведением работ по ее реконструкции, которые начнутся в 2020 году. Об этом сегодня, 5 сентября, на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам заявил замгубернатора Сергей Шустов.

По его мнению, оборудование взлетно-посадочной полосы морально устарело. Согласно проекту предполагается заменить аэронавигационное оборудование и инженерные коммуникации. Стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей.

Проект уже прошел техническую экспертизу. В настоящее время проверятся обоснованность стоимости работ. Во время ремонта самолеты будут использовать вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта.

#Новости#Общество#Аэропорт Рощино#Экономика#Авиаперевозки#Тюмень#Эксклюзив#Юрий Норицын
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