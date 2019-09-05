Реконструкция взлетно-посадочной полосы тюменского аэропорта обойдется в 2,5 млрд руб

На два года закроется одна из взлетно-посадочных полос в тюменском аэропорту Рощино. Такое решение принято в связи с проведением работ по ее реконструкции, которые начнутся в 2020 году. Об этом сегодня, 5 сентября, на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам заявил замгубернатора Сергей Шустов.