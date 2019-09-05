Тюменскую область покинули 11 крупнейших налогоплательщиков

С начала года Тюменскую область покинуло 37 организаций. Названия фирм не уточняются. По словам главы регионального УФНС Татьяны Чалиловой, третий год подряд наблюдается положительная миграционная динамика. За этот же период 79 юридических лиц решили переехать в регион. Между тем отмечается, что часть подобных компаний приходят в область с долгами. В основном это организации из Москвы, ЯНАО, ХМАО и УрФО.