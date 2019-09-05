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Тюменскую область покинули 11 крупнейших налогоплательщиков

5 сентября 2019, 11:00
Фото: pixabay.com
Всего с начала года из региона переехало 37 компаний
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Тюмень

С начала года Тюменскую область покинуло 37 организаций. Названия фирм не уточняются. По словам главы регионального УФНС Татьяны Чалиловой, третий год подряд наблюдается положительная миграционная динамика. За этот же период 79 юридических лиц решили переехать в регион. Между тем отмечается, что часть подобных компаний приходят в область с долгами. В основном это организации из Москвы, ЯНАО, ХМАО и УрФО.

Доходы бюджета Тюменской области в 2019 году вырастут на 58,6 млрд рублей, расходы — на 48,2 млрд рублей. Большую часть этих средств направят на строительство дорог, в том числе в ЯНАО и ХМАО. Рост бюджетных показателей обеспечил налог на прибыль крупных тюменских корпораций.

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#Новости#Налоги#УФНС#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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