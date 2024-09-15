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УФНС

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Более 900 заведений общепита в Тюмени находятся в красной зоне
В Тюмени 62% заведений общепита, 940 кафе, работают с высокой долей риска. Такие данные озвучили в управлении Федеральной налоговой службы по Тюменской области.
15 сентября, 09:01
2023
УФНС Тюменской области напомнинает об уплате налогов
Под массовый расчет налоговых органов попадут свыше 7 000 юридических лиц в Тюменской области, пишет «Вслух.ру».
6 февраля 2023, 01:32

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