На поддержку тюменских предпринимателей власти ежегодно тратят более миллиарда рублей

Государственная поддержка в виде субсидии на лизинг оборудования представителям малого и среднего бизнеса оказывается с 2010 года. За минувшие восемь лет на эти цели было направлено 8,6 млрд рублей из регионального бюджета.

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