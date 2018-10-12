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На поддержку тюменских предпринимателей власти ежегодно тратят более миллиарда рублей

12 октября 2018, 10:00
Государственная поддержка в виде субсидии на лизинг оборудования представителям малого и среднего бизнеса оказывается с 2010 года. За минувшие восемь лет на эти цели было направлено 8,6 млрд рублей из регионального бюджета.
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Тюмень

Государственной поддержкой воспользовались полторы тысячи предпринимателей, закупив на выделенные средства более 3000 единиц технологического оборудования, создав 6,3 тысячи рабочих мест, сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства правительства Тюменской области Леонид Остроумов.

«Увеличение численности работников предприятий и рост объемов производства свидетельствуют о том, что государственная поддержка приносит реальную отдачу. Приобретаемое оборудование служит целям не только создания рабочих мест, но и модернизации действующих производств и увеличению их экономических показателей по обороту и объему выручки», - считает Остроумов.

В текущем году на поддержку малого и среднего бизнеса из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. На эти средства тюменские предприниматели уже приобрели 77 единиц оборудования и более 50 единиц спецтехники.

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#Новости#Предприниматель#Фонд поддержки предпринимательства#Леонид Остроумов#Лизинг#Тюмень#Алена Печур#Экономика
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