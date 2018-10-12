На поддержку тюменских предпринимателей власти ежегодно тратят более миллиарда рублей

Государственной поддержкой воспользовались полторы тысячи предпринимателей, закупив на выделенные средства более 3000 единиц технологического оборудования, создав 6,3 тысячи рабочих мест, сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства правительства Тюменской области Леонид Остроумов.
«Увеличение численности работников предприятий и рост объемов производства свидетельствуют о том, что государственная поддержка приносит реальную отдачу. Приобретаемое оборудование служит целям не только создания рабочих мест, но и модернизации действующих производств и увеличению их экономических показателей по обороту и объему выручки», - считает Остроумов.
В текущем году на поддержку малого и среднего бизнеса из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. На эти средства тюменские предприниматели уже приобрели 77 единиц оборудования и более 50 единиц спецтехники.