Форум инноваций в сфере предпринимательства пройдет в Тюмени

В Технопарке Тюмени пройдет открытие форума, которое состоится 9 ноября под девизом "День инноваций". Форум собирает и тех, кто хотел бы узнать про новый технологичный бизнес, направленный на инновации. Участникам будут представлены работы победителей проектов прошлых лет. Также респонденты открыто обсудят с региональными и федеральными экспертами трансформацию инноватора в технологического предпринимателя.