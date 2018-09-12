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Форум инноваций в сфере предпринимательства пройдет в Тюмени

12 сентября 2018, 16:10
С 9 ноября по 21 декабря в Тюмени пройдет Форум «ТехноКульт».
Сюжет
Тюмень

В форуме могут принять участие инноваторы, молодые ученые, собственники бизнеса в сфере науки и технологих. Мероприятие проводится уже второй раз. Съезд посвящен новейшим технологиям и трендам, совершивших прорыв в мире инноваций.

Бизнес-тренеры, инвесторы и технологические предприниматели проведут лекции, тренинги и индивидуально поработают с заявленными проектами, а также расскажут о нюансах юридического сопровождения и источниках финансирования бизнеса, роли лидера и значении команды, отмечает председатель Клуба УМНИКов Тюменской области, специалист ТИУ Вадим Довбыш.

В Технопарке Тюмени пройдет открытие форума, которое состоится 9 ноября под девизом "День инноваций". Форум собирает и тех, кто хотел бы узнать про новый технологичный бизнес, направленный на инновации. Участникам будут представлены работы победителей проектов прошлых лет. Также респонденты открыто обсудят с региональными и федеральными экспертами трансформацию инноватора в технологического предпринимателя.

С 17 ноября по 19 декабря участники смогут получить практические рекомендации для привлечения инвестиций в свои стартапы. Конкурс инновационных проектов станет итогом форума. Призовой фонд проводимого мероприятия составляет один миллион рублей.

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