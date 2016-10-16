Чем порадовали тюменские мастера на хэнд-мейд ярмарке?

Организаторы ярмарки «Fish place» уверены, что необходимо давать молодым людям, создающим авторские работы, возможность реализоваться за пределами интернета. По словам Евгении Богомоловой, одной из организаторов мероприятия, изделия ручной работы становятся модными, потому что позволяют владельцам подчеркнуть свою индивидуальность, а молодым мастерам дают возможность заработать и приобрести необходимый опыт самостоятельной деятельности. «Мы хотели попробовать хотя бы на один день сделать что-то похожее на хэнд-мейд пространства в Москве и Санкт-Петербурге. Там они давно уже существуют на постоянной основе, а у нас эту тему еще нужно продвигать», — отметила Евгения.