Чем порадовали тюменские мастера на хэнд-мейд ярмарке?

Ярмарка объединила под одной крышей мастеров разных направлений. Посетители экспериментировали со стрижками, узнавали тонкости макияжа, выбирали необычные аксессуары и знакомились с интересными людьми. Также можно было попробовать себя в изготовлении оригами, приобрести редкие книги, выпущенные ограниченным тиражом. Участники ярмарки разместили стенды с авторскими мягкими игрушками, галстуками-бабочками, открытками, блокнотами, наклейками и значками из дерева. Некоторые участники поделились историями своих проектов.
Алена Сова разрабатывает по своим эскизам стикеры и деревянные броши. Занимается этим сравнительно недавно — около трех месяцев. Однако для нее это уже вторая хэнд-мейд ярмарка. «Я вижу все больше людей разных возрастов, и они хотят видеть в своем доме что-то, сделанное руками и с душой. Это не массовое производство, это что-то теплое и уютное», — отметила Алена.
Необычный стенд, изюминкой которого была книжная полка из пианино, представил книжный магазин «Никто не спит». Авторы, Елена Корф и Дарья Новикова, называют формат своего проекта «независимым книжным» и самостоятельно выбирают ассортимент книг, основываясь на своих предпочтениях. Они работают с малоизвестными в Тюмени издательствами, оказывают поддержку молодым художникам и писателям, организовывают проведение встреч публики с авторами. «Мы стараемся отодвигаться от художественной литературы, потому что ее проще найти в интернете в бесплатном доступе. Но есть много книг, которые грех издавать в электронном виде», — сказала Елена.
Светлана Суровцева шьет интерьерных сов и находит клиентов в основном через сеть. По словам матери Светланы, Тамары Сергеевны, в Тюмени еще не до конца понимают ценность игрушек ручной работы и масштаб вложенного в них труда. Свой проект Светлана развивает, придумывая новые формы и функции для своих изделий. Например, ее совы-пакетницы сшиты специально для хранения продуктовых пакетов.
«Когда я захожу в магазин, первым делом обращаю внимание на блокноты», — сказала Евгения Шубина. Около двух лет она занимается изготовлением авторских блокнотов. В будущем Евгения надеется создавать более дорогие изделия и принимать заказы за пределами нашего города.
Виталина Зинченко научилась рисовать самостоятельно и по просьбам друзей создавала плакаты и открытки для важных событий в их жизни. Со временем ее работы стали популярны. В планах — попробовать себя в дизайне одежды. «Открытка — это самый простой способ выразить свои чувства, — сказала Виталина, — а открытки ручной работы сделаны с любовью».
Организаторы ярмарки «Fish place» уверены, что необходимо давать молодым людям, создающим авторские работы, возможность реализоваться за пределами интернета. По словам Евгении Богомоловой, одной из организаторов мероприятия, изделия ручной работы становятся модными, потому что позволяют владельцам подчеркнуть свою индивидуальность, а молодым мастерам дают возможность заработать и приобрести необходимый опыт самостоятельной деятельности. «Мы хотели попробовать хотя бы на один день сделать что-то похожее на хэнд-мейд пространства в Москве и Санкт-Петербурге. Там они давно уже существуют на постоянной основе, а у нас эту тему еще нужно продвигать», — отметила Евгения.