Тюменский энтомолог собрал яйцо Фаберже из редких жуков

В Тюмени энтомолог Павел Ситников решил заняться необычным хобби, он собрал интересный сувенир из жука-бронзовки. Напоминает изделие подсвечник и яйцов Фаберже одновременно