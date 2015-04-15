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Волос пророка Мухаммеда продемонстрируют в музее

15 апреля 2015, 08:45
Выставка мусульманской реликвии «Волос пророка Мухаммеда» пройдет с 16 по 18 апреля в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 20).
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Тюмень

Выставка приурочена к проведению круглого стола «Противодействие радикализму и экстремизму в мусульманской молодежной среде», в котором примут участие гости из Москвы и Казани, сообщает областной департамент культуры.

Появление священной реликвии мусульман — волоса из бороды пророка Мухаммеда — связывают с именем Нигматуллы Кармышакова-Сейдукова (1829–1901), купца, благотворителя, создателя и попечителя мусульманского училища — медресе. Таких реликвий в мире сохранилось немного, и одна из них находится в фондах ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова».

Выставка открыта с 16 по 18 апреля 2015 года в музее-усадьбе Колокольниковых по адресу: Тюмень, ул. Республики, 20. Дополнительная информация по телефону 46-20-17.

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