Волос пророка Мухаммеда продемонстрируют в музее

Выставка приурочена к проведению круглого стола «Противодействие радикализму и экстремизму в мусульманской молодежной среде», в котором примут участие гости из Москвы и Казани, сообщает областной департамент культуры.
Появление священной реликвии мусульман — волоса из бороды пророка Мухаммеда — связывают с именем Нигматуллы Кармышакова-Сейдукова (1829–1901), купца, благотворителя, создателя и попечителя мусульманского училища — медресе. Таких реликвий в мире сохранилось немного, и одна из них находится в фондах ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова».
Выставка открыта с 16 по 18 апреля 2015 года в музее-усадьбе Колокольниковых по адресу: Тюмень, ул. Республики, 20. Дополнительная информация по телефону 46-20-17.