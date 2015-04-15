Волос пророка Мухаммеда продемонстрируют в музее

Появление священной реликвии мусульман — волоса из бороды пророка Мухаммеда — связывают с именем Нигматуллы Кармышакова-Сейдукова (1829–1901), купца, благотворителя, создателя и попечителя мусульманского училища — медресе. Таких реликвий в мире сохранилось немного, и одна из них находится в фондах ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова».