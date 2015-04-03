Уже на следующей неделе в Тюмени начнутся дожди. Они будут продолжаться с четверга по воскресенье. Но похолодания не ожидается. В прочем, и значительного потепления тоже не будет. Температура воздуха останется на том же уровне, что и на уходящей неделе.