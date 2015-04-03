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На следующей неделе в Тюмени начнутся дожди

3 апреля 2015, 10:07
Завершается рабочая неделя, и за окнами царит настоящая весна. Сейчас в городе 5 градусов выше нуля. Теплый юго-западный ветер дует со скоростью 1 м/с. В течение дня потеплеет до +7 градусов. Вечером столбики термометров покажут +2 градуса, а восточный ветер наберет скорость 2 м/с. Осадков в Тюмени не ожидается.
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Тюмень

По информации сайта NashGorod.ru, в субботу, 4 апреля, в светлое время суток воздух прогреется до +7 градусов. Скорость восточного ветра составит 2 м/с. Вечером похолодает до +1 градуса, а ветер значительно усилится. Его скорость составит 5 м/с. Первый выходной день на этой неделе пройдет без осадков.

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в воскресенье, 5 апреля, днем столбики термометров покажут 7 градусов выше нуля. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3 м/с. В вечернее время в городе ожидается +1 градус при восточном ветре скоростью 4 м/с. День будет облачным, однако осадков он не принесет.

Уже на следующей неделе в Тюмени начнутся дожди. Они будут продолжаться с четверга по воскресенье. Но похолодания не ожидается. В прочем, и значительного потепления тоже не будет. Температура воздуха останется на том же уровне, что и на уходящей неделе.

Фото: http://news.vdv-s.ru

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