По информации сайта NashGorod.ru, в субботу, 4 апреля, в светлое время суток воздух прогреется до +7 градусов. Скорость восточного ветра составит 2 м/с. Вечером похолодает до +1 градуса, а ветер значительно усилится. Его скорость составит 5 м/с. Первый выходной день на этой неделе пройдет без осадков.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в воскресенье, 5 апреля, днем столбики термометров покажут 7 градусов выше нуля. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3 м/с. В вечернее время в городе ожидается +1 градус при восточном ветре скоростью 4 м/с. День будет облачным, однако осадков он не принесет.
Уже на следующей неделе в Тюмени начнутся дожди. Они будут продолжаться с четверга по воскресенье. Но похолодания не ожидается. В прочем, и значительного потепления тоже не будет. Температура воздуха останется на том же уровне, что и на уходящей неделе.
Фото: http://news.vdv-s.ru