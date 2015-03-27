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Погода в Тюмени неблагоприятна для гипертоников

27 марта 2015, 10:17
Завершается рабочая неделя. Впереди выходные, а весна так и не вступила в свои права. Сегодня, 27 марта, за окнами -8 градусов. Холодный северо-западный ветер дует со скоростью 6 м/с. Ближе к обеду ожидается потепление до -6 градусов и небольшой снегопад. Вечером в городе установится температура -10 градусов, а ветер станет северным.
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Тюмень

По информации сайта NashGorod.ru, в субботу, 28 марта, в светлое время суток столбики термометров покажут -7 градусов. Северный ветер наберет скорость 5 м/с. Вечером значительно похолодает, температура воздуха составит 14 градусов ниже нуля. В течение дня погода будет солнечной, осадков не ожидается.

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в воскресенье, 29 марта, будет теплее. В дневное время воздух прогреется до -4 градусов. Западный ветер подует со скоростью 4 м/с. Вечером ожидается -9 градусов при юго-западном ветре скоростью 5 м/с. Никаких осадков в воскресенье в Тюмени не будет.

Погода, которая установилась в конце недели в Тюмени, неблагоприятна для людей, страдающих артериальной гипертонией, стенокардией, бронхиальной астмой, заболеваниями легких, суставов, аллергическими заболеваниями, мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Кроме того, именно в такую погоду очень легко подхватить вирусные заболевания и пневмонию. Повышен риск инфарктов миокарда, инсультов, эмоциональных расстройств.

Рекомендуем тюменцам избегать излишних эмоциональных и физических нагрузок, контролировать свое давление, а также одеваться тепло и не забывать надевать шарф. Что касается питания, в такую погоду рекомендуется отказаться от соли, а в случае аллергических реакций — от шоколада и цитрусовых.

Фото: http://www.p0et.ru

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