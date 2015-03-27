Погода в Тюмени неблагоприятна для гипертоников

Завершается рабочая неделя. Впереди выходные, а весна так и не вступила в свои права. Сегодня, 27 марта, за окнами -8 градусов. Холодный северо-западный ветер дует со скоростью 6 м/с. Ближе к обеду ожидается потепление до -6 градусов и небольшой снегопад. Вечером в городе установится температура -10 градусов, а ветер станет северным.

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