Погода в Тюмени неблагоприятна для астматиков

Именно сейчас, когда весна постепенно сменяет зиму, но еще не вполне вступила в свои права, очень высок риск простудных заболеваний. Поэтому тюменцам рекомендуют избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок, одеваться по погоде и следить, чтобы ноги всегда были в тепле.