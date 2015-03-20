Погода в Тюмени неблагоприятна для астматиков

По информации сайта NashGorod.ru, в субботу, 21 марта, погода тоже будет радовать тюменцев своим весенним теплом. В светлое время суток в городе установится температура 7 градусов выше нуля. Скорость юго-западного ветра составит 4 м/с. Вечером похолодает до +3 градусов. Первый выходной день на этой неделе пройдет без осадков.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в воскресенье, 22 марта, днем воздух прогреется до +6 градусов. Ветер снова будет юго-западным. Он наберет скорость 3 м/с. Вечером столбики термометров установятся на отметке +1 градус, ветер немного усилится. Никаких осадков в этот день в Тюмени не будет.
Тепло и ласковое весеннее солнышко, конечно, не могут не радовать тюменцев. Однако следует учесть, что такая погода неблагоприятна для людей, страдающих бронхиальной астмой, заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.
Именно сейчас, когда весна постепенно сменяет зиму, но еще не вполне вступила в свои права, очень высок риск простудных заболеваний. Поэтому тюменцам рекомендуют избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок, одеваться по погоде и следить, чтобы ноги всегда были в тепле.
Фото: http://www.photoforum.ru