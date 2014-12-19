Погода в Тюмени не соответствует концу декабря

Сегодня с утра, 19 декабря, за окнами Тюмени немного морозно. Столбики термометров показывают -9 градусов. Южный ветер дует со скоростью 4 м/с. Ближе к обеду потеплеет до -3 градусов, вечером похолодает всего на один градус. В течение всего дня будет ясно, осадков не ожидается.

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