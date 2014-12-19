Погода в Тюмени не соответствует концу декабря

По информации сайта NashGorod.ru, в субботу, 20 декабря, в светлое время суток температура воздуха составит 3 градуса ниже нуля. Легкий юго-западный ветер подует со скоростью 2 м/с. Вечером столбики термометров опустятся до отметки -7 градусов. Скорость южного ветра составит 3 м/с. День будет ясным и солнечным, осадков не прогнозируется.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, в воскресенье, 21 декабря, днем в Тюмени ожидается 5 градусов ниже нуля. Скорость южного ветра составит 5 м/с. Второй выходной день уходящей недели будет облачным и пасмурным. Вечером потеплеет до -2 градусов, ветер сменит направление на юго-западное. Ожидаются осадки в виде небольшого снега.
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