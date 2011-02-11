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Съедобная любовь: блюда ко Дню святого Валентина

11 февраля 2011, 16:00
Побаловать любимого человека чем-то вкусным, приготовленным своими руками — это ли не лучший подарок ко Дню святого Валентина? Редакция портала NashGorod.ru считает, что это один из самых удачных и романтичных способов поздравить любимых, поэтому к наступающему празднику мы предлагаем приготовить одно из тематических и несложных блюд. Испробовано на себе.
Сюжет
Тюмень

Завтрак для любимых

Для бутербродов вам понадобятся:

— 2 кусочка хлеба для тостов;

— 1 яйцо;

— красная рыба;

— творожный сыр;

— красный болгарский перец;

— зелень.

Яйцо взбить. Из кусочков хлеба формочкой вырезать сердечко. Обжарить тосты на сковороде с одной стороны, перевернуть, влить в отверстие яичную смесь. Наливать лучше постепенно и аккуратно, чтобы яйцо не потекло под тост. Если формочка большая, то можно разбить в середину тоста целое яйцо — будет смотреться эффектнее. Готовить под крышкой до готовности яичного сердечка. Готовые бутерброды украсить розочками из полосок красной рыбы и зеленью. Из сердечек, вырезанных из хлеба, можно сделать маленькие бутерброды. Например, намазать их творожным сыром и украсить красным болгарским перцем.

Для творожного десерта:

— замороженные или свежие ягоды;

— творожная масса;

— кукурузные хлопья;

— мед.

Творожную массу смешать с медом. Ягоды перемолоть в блендере. Выложить слоями в красивый бокал: сначала ягоды, потом творожную смесь, сверху — кукурузные хлопья. Украсить ягодами.

Комментарий повара: Вкусный и полезный завтрак для романтичного начала праздничного дня. Рецепты хороши своей вариативностью: заменить творожную массу на йогурт, и получится новый десерт, а бутерброды можно и вовсе комплектовать по собственным вкусу и фантазии.

«Говорящее» печенье

Маленькие печенюшки с забавными предсказаниями или нетривиальными цитатами о любви помогут весело провести праздник. Например, можно давать возлюбленному по печенюшке только после того, как он выполнит пожелание из предыдущей съеденной. Только пожелания должны быть романтическими вроде «Поцелуй меня», а не «Вынеси мусор».

Для печенья понадобятся:

— 2 яичных белка;

— 50 г муки;

— 50 г сливочного масла, растопить;

— 50 г сахара;

— 2 г ванилина.

Рецепт приготовления очень прост. Сначала нужно заготовить записки. Затем разогреть духовку до 180 градусов. Взбить сахар с белками, добавить растопленное масло и ванилин. Постепенно добавить муку. Важно не переборщить с ней, иначе печенье получится слишком толстым. Тесто должно легко отставать от ложки. Выпекать по несколько штук, капнув 1 полную десертную ложку теста на смазанный маслом противень. Важно также оставить достаточное расстояние между печенюхами, чтобы они могли расплыться без ущерба для других. Выпекать около 5 минут, пока края не станут золотистыми. Положить записку в центр, быстро свернуть печенье пополам и потом еще раз. Немного подержать, чтобы застыло.

Комментарий повара: Вкусовые качества превосходные!

»Улыбка Купидона»

По сути — это курино-помидорная запеканка с рисовым гарниром. Главная «фишка» — ее форма, а чтобы создать ее понадобится фольга, в которую укладываются и заливаются ингредиенты блюда.

Итак, нам понадобятся:

— 300 г куриного филе;

— 3 помидора;

— луковица;

— 1 стакан вареного риса;

— 300 г сыра;

— 1 яйцо;

— полстакана молока;

— соевый соус.

Снять кожицу с помидоров — для этого залить их на несколько минут кипятком. Мелко-нашинковать лук, поджарить, вместе с ним минут 5–10 потушить нарезанные кубиками помидоры. Отдельно поджарить нарезанное кубиками куриное филе. Взбить яйцо, добавить к нему молоко и натертый сыр. Застелить глубокий противень фольгой, смазать маслом. Фольге длиной 40 см и сложенной вдоль вчетверо придать форму сердца, в нее выложить слоями куриное филе, луково-помидорную смесь и залить яйцом с сыром. Поставить в духовку, разогретую до 180–200 градусов, подождать пока подрумянится. Доставать запеканку, осторожно отделяя от фольги ножом.

Разогреть масло, оставшееся на сковороде после поджаривания курицы, выложить туда рис, помидор, нарезанный кубиками. Сверху сбрызнуть соевым соусом и оливковым маслом. Подождать пока рис протомится и напитается запахами. После этого выложить на тарелку, придав форму сердца. Идеальным соседом для риса станет «сердечная» запеканка.

Комментарий повара: Если бы не помидоры, курица, наверное, получилась суховатой. А так все вкусно и гармонично. Мужчины оценили по достоинству, а если такое приготовит молодой человек своей девушке, думаю, ее благодарность будет безгранична.

Редакция NashGorod.ru поздравляет с наступающим праздником и желает приятного аппетита!

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