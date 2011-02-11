Съедобная любовь: блюда ко Дню святого Валентина

Рецепт приготовления очень прост. Сначала нужно заготовить записки. Затем разогреть духовку до 180 градусов. Взбить сахар с белками, добавить растопленное масло и ванилин. Постепенно добавить муку. Важно не переборщить с ней, иначе печенье получится слишком толстым. Тесто должно легко отставать от ложки. Выпекать по несколько штук, капнув 1 полную десертную ложку теста на смазанный маслом противень. Важно также оставить достаточное расстояние между печенюхами, чтобы они могли расплыться без ущерба для других. Выпекать около 5 минут, пока края не станут золотистыми. Положить записку в центр, быстро свернуть печенье пополам и потом еще раз. Немного подержать, чтобы застыло.