Съедобная любовь: блюда ко Дню святого Валентина

Завтрак для любимых
Для бутербродов вам понадобятся:
— 2 кусочка хлеба для тостов;
— 1 яйцо;
— красная рыба;
— творожный сыр;
— красный болгарский перец;
— зелень.
Яйцо взбить. Из кусочков хлеба формочкой вырезать сердечко. Обжарить тосты на сковороде с одной стороны, перевернуть, влить в отверстие яичную смесь. Наливать лучше постепенно и аккуратно, чтобы яйцо не потекло под тост. Если формочка большая, то можно разбить в середину тоста целое яйцо — будет смотреться эффектнее. Готовить под крышкой до готовности яичного сердечка. Готовые бутерброды украсить розочками из полосок красной рыбы и зеленью. Из сердечек, вырезанных из хлеба, можно сделать маленькие бутерброды. Например, намазать их творожным сыром и украсить красным болгарским перцем.
Для творожного десерта:
— замороженные или свежие ягоды;
— творожная масса;
— кукурузные хлопья;
— мед.
Творожную массу смешать с медом. Ягоды перемолоть в блендере. Выложить слоями в красивый бокал: сначала ягоды, потом творожную смесь, сверху — кукурузные хлопья. Украсить ягодами.
Комментарий повара: Вкусный и полезный завтрак для романтичного начала праздничного дня. Рецепты хороши своей вариативностью: заменить творожную массу на йогурт, и получится новый десерт, а бутерброды можно и вовсе комплектовать по собственным вкусу и фантазии.
«Говорящее» печенье
Маленькие печенюшки с забавными предсказаниями или нетривиальными цитатами о любви помогут весело провести праздник. Например, можно давать возлюбленному по печенюшке только после того, как он выполнит пожелание из предыдущей съеденной. Только пожелания должны быть романтическими вроде «Поцелуй меня», а не «Вынеси мусор».
Для печенья понадобятся:
— 2 яичных белка;
— 50 г муки;
— 50 г сливочного масла, растопить;
— 50 г сахара;
— 2 г ванилина.
Рецепт приготовления очень прост. Сначала нужно заготовить записки. Затем разогреть духовку до 180 градусов. Взбить сахар с белками, добавить растопленное масло и ванилин. Постепенно добавить муку. Важно не переборщить с ней, иначе печенье получится слишком толстым. Тесто должно легко отставать от ложки. Выпекать по несколько штук, капнув 1 полную десертную ложку теста на смазанный маслом противень. Важно также оставить достаточное расстояние между печенюхами, чтобы они могли расплыться без ущерба для других. Выпекать около 5 минут, пока края не станут золотистыми. Положить записку в центр, быстро свернуть печенье пополам и потом еще раз. Немного подержать, чтобы застыло.
Комментарий повара: Вкусовые качества превосходные!
»Улыбка Купидона»
По сути — это
Итак, нам понадобятся:
— 300 г куриного филе;
— 3 помидора;
— луковица;
— 1 стакан вареного риса;
— 300 г сыра;
— 1 яйцо;
— полстакана молока;
— соевый соус.
Снять кожицу с помидоров — для этого залить их на несколько минут кипятком.
Разогреть масло, оставшееся на сковороде после поджаривания курицы, выложить туда рис, помидор, нарезанный кубиками. Сверху сбрызнуть соевым соусом и оливковым маслом. Подождать пока рис протомится и напитается запахами. После этого выложить на тарелку, придав форму сердца. Идеальным соседом для риса станет «сердечная» запеканка.
Комментарий повара: Если бы не помидоры, курица, наверное, получилась суховатой. А так все вкусно и гармонично. Мужчины оценили по достоинству, а если такое приготовит молодой человек своей девушке, думаю, ее благодарность будет безгранична.
Редакция NashGorod.ru поздравляет с наступающим праздником и желает приятного аппетита!