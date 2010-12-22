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Новогодняя ночь в ресторане: от повседневности к сказке

22 декабря 2010, 14:45
Не покупать продукты по длинному списку, не проводить часы, нарезая салаты и запекая курицу в канун Нового года — привлекательная перспектива, не так ли? В таком случае, стоит встретить всеми любимый праздник там, где за вас продумали все — и праздничный стол, и развлечения, а именно — в одном из ресторанов нашего города.

Классическая встреча наступающего года ожидает гостей кафе Zoom. Стартует праздничная программа в 23.00, а вести ее будет обаятельный Владислав Галкин. Какие же сюрпризы ждут гостей Zoom’а? Крупицу волшебства и мистики добавит в новогодний коктейль иллюзионист-фокусник, основные ингредиенты — Дед Мороз (по секрету — народный артист и актер нашего драмтеатра) и Снегурочка; шоу-балет пародий «Аппетит», живая музыка и сеты от DJ-ев под утро. Банкет с программой не сильно ударит по кошельку и обойдется в 3500 руб. с человека (но без алкоголя).

«Прощай, Земля», — скажет Cafe 37 в новогоднюю ночь, и преобразится в White planet. На ней вы найдете много белого цвета, запредельное фрик-шоу в космическом стиле, файер-шоу, Деда Мороза и Снегурочку. За музыкальную составляющую этой ночи отвечают лучшие DJ нашего города, резиденты Cafe 37. Чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января оказаться в запредельном пространстве Cafe 37, нужно приготовить 5 тыс. единиц валюты, правда, не космической, а вполне земной, российской.

Чтобы очутиться в волшебной сказке «12 месяцев», вам не понадобится идти зимой в лес за подснежниками, достаточно будет провести новогоднюю ночь в ресторане «Ремезов». Элегантная атмосфера, стилизованные интерьеры и яркие образы артистов проведут гостей через все времена года. Ведущий новогодней программы — Александр Сазонов, специальные гости — театр танца «Орт-лонка» и Ксения Грачева. Шеф-повар ресторана. Гостей порадуют олениной, глазированной с брусничным соусом, блинчиками с красной икрой и сметаной, слабосолеными семгой и муксуном и другими закусками. Среди основных блюд будут подавать стейк из телятины с соусом Деми Глас и легким салатным гарниром, семгу, запеченную с соусом из сыра Филадельфия с красной икрой и диким рисом, и еще несколько великолепных угощений. Стоимость билета — 12 000 руб. В подарок всем, купившим билет, проживание в отеле Ремезов и первый завтрак в Новом году!

Жаркие страны, тропические острова, ласковое прикосновение волн — об этом грезит большинство сибиряков. Поэтому встреча «Нового года на Гавайях» в кафе «Емельян» не оставит никого равнодушным. В праздничной программе веселые гавайские пляски, кулинарно — алкогольные сказки, праздничные поздравления, гавайские игры и развлечения, бармен-шоу и Дед Мороз, симпатичная Снегурочка и экзотический гость. Возможно, в праздничную ночь удача улыбнется именно вам, и вы станете обладателем путевки на двоих в Египет, которую разыграют на гавайской вечеринке.

2011 — год кролика, а кролик — это символ Playboy, решили в популярном тюменском заведении Le Bar, поэтому новогодняя ночь здесь пройдет в стиле этого мужского журнала. Шоу-программа, конкурсы и кульминация вечера — выступление специальных гостей из Италии Criminal Vibes — не дадут заскучать. Кролик из PLayboy и все, что к нему прилагается, опустошат ваш кошелек на 5500 руб. (алкоголь на выбор).

Пожалуй, больше всего любят Новый год дети. В караоке-баре «Артишок» они отправятся в «Путешествие вокруг света». Сопровождать мальчиков и девочек в прогулке по странам мира будет сказочный персонаж Артишутка. В течение праздника юные гости посетят Японию, Индию, Египет и Дикий Запад. Дети смогут узнать традиции и культуру каждой страны, примерят национальные костюмы, и поучаствуют в веселых играх и конкурсах. Ребят ждут угощения из специального детского меню, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Тем, кто души не чает в песнях из мультфильмов, наверняка придется по вкусу караоке-меню детских песен.

С предложениями других тюменских ресторанов и кафе на праздники, до наступления которых остается чуть больше недели, можно познакомиться в обзоре «Где в Тюмени провести новогодний корпоратив».

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