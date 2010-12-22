Новогодняя ночь в ресторане: от повседневности к сказке

Чтобы очутиться в волшебной сказке «12 месяцев», вам не понадобится идти зимой в лес за подснежниками, достаточно будет провести новогоднюю ночь в ресторане «Ремезов». Элегантная атмосфера, стилизованные интерьеры и яркие образы артистов проведут гостей через все времена года. Ведущий новогодней программы — Александр Сазонов, специальные гости — театр танца «Орт-лонка» и Ксения Грачева. Шеф-повар ресторана. Гостей порадуют олениной, глазированной с брусничным соусом, блинчиками с красной икрой и сметаной, слабосолеными семгой и муксуном и другими закусками. Среди основных блюд будут подавать стейк из телятины с соусом Деми Глас и легким салатным гарниром, семгу, запеченную с соусом из сыра Филадельфия с красной икрой и диким рисом, и еще несколько великолепных угощений. Стоимость билета — 12 000 руб. В подарок всем, купившим билет, проживание в отеле Ремезов и первый завтрак в Новом году!