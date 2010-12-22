Новогодняя ночь в ресторане: от повседневности к сказке

Классическая встреча наступающего года ожидает гостей кафе Zoom. Стартует праздничная программа в 23.00, а вести ее будет обаятельный Владислав Галкин. Какие же сюрпризы ждут гостей Zoom’а? Крупицу волшебства и мистики добавит в новогодний коктейль
«Прощай, Земля», — скажет Cafe 37 в новогоднюю ночь, и преобразится в White planet. На ней вы найдете много белого цвета, запредельное
Чтобы очутиться в волшебной сказке «12 месяцев», вам не понадобится идти зимой в лес за подснежниками, достаточно будет провести новогоднюю ночь в ресторане «Ремезов». Элегантная атмосфера, стилизованные интерьеры и яркие образы артистов проведут гостей через все времена года. Ведущий новогодней программы — Александр Сазонов, специальные гости — театр танца
Жаркие страны, тропические острова, ласковое прикосновение волн — об этом грезит большинство сибиряков. Поэтому встреча «Нового года на Гавайях» в кафе «Емельян» не оставит никого равнодушным. В праздничной программе веселые гавайские пляски, кулинарно — алкогольные сказки, праздничные поздравления, гавайские игры и развлечения,
2011 — год кролика, а кролик — это символ Playboy, решили в популярном тюменском заведении Le Bar, поэтому новогодняя ночь здесь пройдет в стиле этого мужского журнала.
Пожалуй, больше всего любят Новый год дети. В
С предложениями других тюменских ресторанов и кафе на праздники, до наступления которых остается чуть больше недели, можно познакомиться в обзоре «Где в Тюмени провести новогодний корпоратив».