Новогодний стол — 2011: кот не в мешке

С приближением часа «икс», а точнее 12 часов ночи 31 декабря, каждая хозяйка начинает задумываться, какими праздничными блюдами удивить свою семью и гостей. Редакция NashGorod.ru приготовила и попробовала несколько блюд, которые отлично впишутся в любой торжественный ужин.
Рыжий кот
Было бы грехом обойти вниманием символ 2011 года. По сути — это обычный салат слоями, только выложенный в форме головы кота и соответственно украшенный.
Ингредиенты:
— 4–5 картофелин;
— 1 красная луковица;
— 300 г свинины;
— 2–3 моркови;
— майонез;
— сметана;
— кетчуп;
— горчица.
Для украшения:
— 3–4 яйца;
— вареная колбаса;
— красное яблоко;
— китайская капуста;
— гвоздика.
Сначала отвариваем мясо, картофель, морковь и яйца, маринуем лук (1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки уксуса). Готовим соус — смешиваем по 3 столовые ложки сметаны и майонеза, 2 столовые ложки кетчупа и чайную ложку горчицы. Чистим и нарезаем кубиками картофель — выкладываем первый слой в форме кошачьей головы, смазываем его соусом. Покрываем его нарезанной мякотью свинины, удобряем соусом. Следом ложится маринованный лук, соус, отваренная тертая морковь, соус.
Для украшения нам понадобятся натертые белки. Делим их примерно на три части: одну оставляем белой, вторую — красим шафраном, третью — крепким чаем. Выкладываем базу покрашенным белком, мордочку и уши — белым. Нос и бабочку делаем из вареной колбасы, язык и рот — из красного яблока, глаза и брови — из китайской капусты (можно заменить маслинами или маринованными огурцами), усы — из лапши. В качестве зрачков пригодится гвоздика.
Мнение повара: Есть такую красоту будет жалко — это точно. Понравилось удачное сочетание продуктов, которые есть у каждого дома. Салат вкусный, но, на мой взгляд, кисловатый. Хотя наверняка есть люди, которым он придется по вкусу.
Еловая шишка
Без сомнений, этот салат станет украшением любого праздничного стола и придется по вкусу всем: и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
— 1 большая картофелина;
— куриная грудка;
— небольшая красная луковица;
— соленые огурцы или зеленый горошек;
— плавленый сыр;
— 2 яйца;
— грецкие орехи;
— миндаль;
— майонез.
Отварить картофель, яйца и куриную грудку, лук ошпарить кипятком. Грецкие орехи перемешать с плавленым сыром. Уложить слоями, каждый из которых промазать майонезом: картофель, курица, лук, огурцы, яйца, сыр с орехами. Украшаем миндалем и веточкой хвои.
Комментарий повара: Салат получился сочным, сытным и вкусным. Единственное — что показалось лишним — это плавленый сыр. Слишком тяжелый. И миндаль лучше съесть отдельно, потому что перебивает вкус и жевать его вместе с салатом неудобно.
Тарталетки «Котики»
Ингредиенты:
— 10–12 тарталеток;
— 200 г слабосоленой семги (или форели, горбуши);
— 150 г огурцов;
— 2 яйца;
— красная икра.
Нарезаем и смешиваем семгу, огурцы, яйца и майонез. Не забудьте оставить один белок для украшения. Этой смесью фаршируем тарталетки, которые украшаем красной икрой и белком.
Мнение повара:
Симпатичное украшение для новогоднего стола. И вариантов много: можно приготовить котят в другом цвете (для черных, например, взять черную икру или маслины), начинить тарталетки другим салатом.
Картофель «под снегом»
Ингредиенты:
— 1 кг картофеля;
— 250 г копченой куриной грудки;
— 300 г помидоров;
— 50 г сыра;
— укроп;
— майонез.
Отварить картофель в кожуре. В это время приготовить фарш: нарезать курицу, помидоры, укроп, натереть сыр. Остывшие картофелины почистить, разрезать пополам и аккуратно ложечкой сделать углубления. Из извлеченной мякоти, курицы, помидоров, укропа сделать фарш, смешав с майнезом. Наполнить им углубления половинок картофеля, посыпать сверху сыром и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов пока не подрумянится. Перед подачей посыпать зеленью.
Мнение повара: Чтобы не было слишком сухо, добавляйте больше майонеза и не держите слишком долго в духовке. Очень вкусно, пока горячее. Отличное блюдо для праздничного стола, хотя и немного трудоемкое.
Имбирное печенье
Экзотичный вкус имбиря в печенье запомнится всем, кто попробует мучное изделие, надолго.
Ингредиенты:
— 100 г сливочного масла;
— 100 г сахара;
— 175 г муки;
— 1 яйцо;
— 1 чайная ложка какао;
— 1 чайная ложка молотого имбиря;
— 0,5 чайной ложки молотой корицы;
— 0,5 чайной ложки молотой гвоздики;
— 1,5 чайных ложки разрыхлителя;
— щепотка соли.
Для белковой глазури:
— 1 яичный белок;
— 0,5 стакана сахарной пудры;
— 1 столовая ложка сока лимона.
Просеять муку, имбирь, корицу, гвоздику, разрыхлитель и какао. Добавить к муке порезанное маленькими кусочками размягченное сливочное масло и порубить ножом до получения тестяной крошки. Затем добавить сахар, яйцо и быстро замесить тесто.
Тесто скатать в шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 1,5–2 часа. Охлажденное тесто раскатать на присыпанном мукой столе в пласт, толщиной 7–8 мм. Наложить бумажные трафареты и вырезать пряники. Выложить пряничные фигурки на присыпанный мукой противень. Выпекать пряники 13–15 минут при температуре 180°C.
Для приготовления белковой глазури охлажденный белок взбивать миксером на малой скорости, постепенно увеличивая ее. Когда взбитый белок не будет выливаться из миски (если миску перевернуть вверх дном), небольшими порциями ввести, просеянную сахарную пудру. В самом конце взбивания добавить сок лимона и взбивать еще 5–10 секунд. Глазурь можно подкрасить в разные цвета пищевыми красителями. В кондитерский мешок положить белковую глазурь и украсить пряники.
Мнение повара: Очень вкусные прянички! Готовятся просто, съедаются с удовольствием. Я оформляла готовые печенюшки сахарными карандашами, но можно использовать любую глазурь. Готовила в первый раз, думаю, на новогодних каникулах повторю.
Приятного вам аппетита и незабываемых праздников — редакция NashGorod.ru!