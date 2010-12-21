Новогодний стол — 2011: кот не в мешке

Для украшения нам понадобятся натертые белки. Делим их примерно на три части: одну оставляем белой, вторую — красим шафраном, третью — крепким чаем. Выкладываем базу покрашенным белком, мордочку и уши — белым. Нос и бабочку делаем из вареной колбасы, язык и рот — из красного яблока, глаза и брови — из китайской капусты (можно заменить маслинами или маринованными огурцами), усы — из лапши. В качестве зрачков пригодится гвоздика.