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Продукция

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2024
Молочная продукция в Тюмени подорожала до 11%
Заметнее всего выросли цены на сливочное масло. Сейчас упаковка весом 180 граммов обойдется в среднем в 189.6 рубля.
18 июля, 02:42
Депутаты Госдумы посетили мусоросортировочный завод и экодом в Тюмени
2 мая, 05:31
Суд наказал директора Тобольского молочного завода за премии самому себе
Тобольский молочный завод оказался в центре скандала. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 12 марта принял решение взыскать с генерального директора предприятия в пользу акционерного общества 1 000 000 рублей убытков.
27 марта, 09:27
Около 19 тысяч рублей. В Тюменской области подешевела потребительская корзина
На 458 рублей дешевле стала потребительская корзина для жителей Тюменской области. Её стоимость снижается 4 месяца подряд. И сейчас составляет 19 059 рублей.
7 января, 17:16
2023
Светлана Иванова поздравила коллектив птицефабрики «Пышминской» с 55-летием
23 октября 2023, 04:46
На выставке «Тюменская марка» свою продукцию представили 70 предприятий региона
20 октября 2023, 12:05
Тюменка нашла в купленном хлебе муху и железную стружку
Жительница Ялутровска нашла в хлебе, купленном в магазине по улице Луговой, муху.
19 июля 2023, 11:18
Вместе с увеличившимся объёмом экспорта в ЕЭС растёт количество нарушений в Тюмени
В период январь — июнь 2023 года производители «Тюменской матрешки» почти вдвое увеличили экспорт продукции.
15 июля 2023, 16:40

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