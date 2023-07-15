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Вместе с увеличившимся объёмом экспорта в ЕЭС растёт количество нарушений в Тюмени

15 июля 2023, 16:40
Фото: 1MI
В период январь — июнь 2023 года производители «Тюменской матрешки» почти вдвое увеличили экспорт продукции.

В первом полугодии товарооборот со странами Европейского экономического союза вырос на 65%. Экспорт увеличился на 85%, импорт — только на 2%, сообщили на сайте отделения Федеральной таможенной службы по региону.

Однако растёт не только товарооборот, но и количество нарушений в области законодательства. Владельцы предприятий уклоняются от уплаты таможенных сборов, перевозка лесоматериалов и прочей продукции осуществляется незаконно.

В специальные службы «матрешки» отправлется все, что было изъято в ходе проверки. Также изъятую продукцию доставляют в зону проведения спецоперации.

Ранее «Наш город» писал, что объем экспорта в Тюменской области увеличился, как и количество компаний-экспортёров.

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#Елена Чебоксарова#Продукция#Экспорт#Таможня#Нарушения#Нарушения закона#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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