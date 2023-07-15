Вместе с увеличившимся объёмом экспорта в ЕЭС растёт количество нарушений в Тюмени

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В первом полугодии товарооборот со странами Европейского экономического союза вырос на 65%. Экспорт увеличился на 85%, импорт — только на 2%, сообщили на сайте отделения Федеральной таможенной службы по региону.
Однако растёт не только товарооборот, но и количество нарушений в области законодательства. Владельцы предприятий уклоняются от уплаты таможенных сборов, перевозка лесоматериалов и прочей продукции осуществляется незаконно.
В специальные службы «матрешки» отправлется все, что было изъято в ходе проверки. Также изъятую продукцию доставляют в зону проведения спецоперации.
Ранее «Наш город» писал, что объем экспорта в Тюменской области увеличился, как и количество компаний-экспортёров.