Чтобы начать сотрудничество с Wildberries, необходим стартовый капитал. Его размер напрямую зависит от реализуемого товара. Если товар подлежит обязательной сертификации, то это также дополнительные расходы. Год назад эти документы не требовались при регистрации на платформе в качестве продавца. Однако в случае запроса со стороны покупателей или конкурентов, предоставить сертификаты/декларации требовалось в кратчайшие сроки. Что при условии отсутствия этих документов на руках было невозможным. А это уже чревато штрафами. Поэтому очень рекомендую до закупа товара выяснить, нужны ли на него документы. Точную стоимость и сроки можно узнать в Центрах сертификации.