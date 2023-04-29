Управляющая известного заведения на собеседовании и вовсе сказала: «У нас официальное трудоустройство. Но в отпуск у нас никто не ходит, потому что мы и так платим вам зарплату». Конечно, работать я не пошла. Зато я работала в паре кофеен, где не было туалета для персонала, раздевалки и обеденной зоны. Мы переодевались на рабочей кухне, пользовались общим туалетом с посетителями. Про товарное соседство, маркировки, скопившуюся годами грязь, тараканов я и вовсе промолчу. У меня сложилось впечатление, что для работодателя кондитер — это человек, который может не есть, не пить, не ходить в туалет, в отпуск, декрет. Обязан иметь всегда с собой тетрадь с рецептами, сумку с формами, стационарный миксер на шее, при этом соглашаться работать в праздники, выходные, мыть посуду, полы и получать 25 тысяч».