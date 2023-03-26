Тюменец рассказал, как Wildberries зарабатывает сотни миллионов рублей на штрафах

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По словам бизнесмена, штрафы — это одна из самых больных тем для предпринимателей, которые выходят на маркетплейс. В Wildberries могут наказать даже за визитку с указанием электронной почты для обратной связи с покупателем в случае проблем — это в компании могут принять за побуждение покупателя и его вывод с площадки.
Маркетплейс штрафует за неправильную упаковку товара, удерживает 25% комиссии с каждой продажи. Кроме того, для того, чтобы бизнесмен мог зайти на площадку и начать продавать свой товар, необходимо заплатить 30 тысяч рублей — на Ozon за это деньги не берут. Кроме того, Wildberries имеет право расторгнуть договор с продавцом в одностороннем порядке без права на восстановление.
Однако, отмечает бизнесмен, предприниматели все равно приходят на Wildberries. Причина — высокий уровень популярности и посещаемости.
«В Wildberries, понимают, что они остаются монополистами. По данным сервиса аналитики Shopstat, на 25 марта маркетплейс заработал 16 миллиардов рублей, тогда как Ozon — в два раза меньше», — рассказал бизнесмен РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на площадке Авито появились десятки объявлений о продаже пунктов выдачи Wildberries. Стоимость — от 350 тысяч рублей до 4 миллионов рублей.