Тюменец рассказал, как Wildberries зарабатывает сотни миллионов рублей на штрафах

По словам бизнесмена, штрафы — это одна из самых больных тем для предпринимателей, которые выходят на маркетплейс. В Wildberries могут наказать даже за визитку с указанием электронной почты для обратной связи с покупателем в случае проблем — это в компании могут принять за побуждение покупателя и его вывод с площадки.