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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Тюменец рассказал, как Wildberries зарабатывает сотни миллионов рублей на штрафах

26 марта 2023, 11:32
Фото: nashgorod.ru

Тюменский бизнесмен рассказал, как Wildberries зарабатывает миллионы на штрафах

Тюменский предприниматель рассказал о внутренней стороне работы в Wildberries — о том, как компания зарабатывает сотни миллионов рублей на штрафах и о возможностях их избежать.
Сюжет
Тюмень

По словам бизнесмена, штрафы — это одна из самых больных тем для предпринимателей, которые выходят на маркетплейс. В Wildberries могут наказать даже за визитку с указанием электронной почты для обратной связи с покупателем в случае проблем — это в компании могут принять за побуждение покупателя и его вывод с площадки.

Маркетплейс штрафует за неправильную упаковку товара, удерживает 25% комиссии с каждой продажи. Кроме того, для того, чтобы бизнесмен мог зайти на площадку и начать продавать свой товар, необходимо заплатить 30 тысяч рублей — на Ozon за это деньги не берут. Кроме того, Wildberries имеет право расторгнуть договор с продавцом в одностороннем порядке без права на восстановление.

Однако, отмечает бизнесмен, предприниматели все равно приходят на Wildberries. Причина — высокий уровень популярности и посещаемости.

«В Wildberries, понимают, что они остаются монополистами. По данным сервиса аналитики Shopstat, на 25 марта маркетплейс заработал 16 миллиардов рублей, тогда как Ozon — в два раза меньше», — рассказал бизнесмен РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на площадке Авито появились десятки объявлений о продаже пунктов выдачи Wildberries. Стоимость — от 350 тысяч рублей до 4 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Бизнес#Интернет-магазин#Тюменская область#Штрафы
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