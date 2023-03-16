В Тюмени подростки украли товар на ПВЗ Wildberries и оказались невиновны. Видео

Тюменцы украли дорогой товар на ПВЗ Wildberries и оказались невиновны. Видео

По данным тюменца Леонида К., в областной столице двое молодых людей несколько раз получали товар в пунктах Wildberries и не заплатили за него. Видео одного из инцидентов появилось в паблике ВК «ЧС Тюмень». Пострадавшие обратились в полицию, а потом в суд.