В Тюмени подростки украли товар на ПВЗ Wildberries и оказались невиновны. Видео

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«Получили товар на 12000 рублей и сбежали не оплатив! Ребята явно ходили в пункты выдачи не первый раз и у них есть пост оплата товара. Они знают как это работает. Было написано заявление в полицию. Они обошли несколько ПВЗ унеся товара из каждого от 10000 до 15000 рублей», - сообщил подписчик «ЧС Тюмень» Леонид К.
Более того, 16.03.2023 состоялся суд, который постановил, что ребята не виновны. Их адвокат заявил, что пострадавшим отправлены деньги на почту, а информацию о месте проживания дал им следователь
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за последние 2 недели выставили на продаже 5 пунктов ПВЗ Wildberries.