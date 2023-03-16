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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Тюмени подростки украли товар на ПВЗ Wildberries и оказались невиновны. Видео

16 марта 2023, 13:17
Фото: Скрин видео "ЧС Тюмень"

Тюменцы украли дорогой товар на ПВЗ Wildberries и оказались невиновны. Видео

По данным тюменца Леонида К., в областной столице двое молодых людей несколько раз получали товар в пунктах Wildberries и не заплатили за него. Видео одного из инцидентов появилось в паблике ВК «ЧС Тюмень». Пострадавшие обратились в полицию, а потом в суд.
«Получили товар на 12000 рублей и сбежали не оплатив! Ребята явно ходили в пункты выдачи не первый раз и у них есть пост оплата товара. Они знают как это работает. Было написано заявление в полицию. Они обошли несколько ПВЗ унеся товара из каждого от 10000 до 15000 рублей», - сообщил подписчик «ЧС Тюмень» Леонид К.

Более того, 16.03.2023 состоялся суд, который постановил, что ребята не виновны. Их адвокат заявил, что пострадавшим отправлены деньги на почту, а информацию о месте проживания дал им следователь

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за последние 2 недели выставили на продаже 5 пунктов ПВЗ Wildberries.

Бизнес не идет: Тюменцы продают пункты заказов Wildberries
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#Александр Мязин#Кража#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Деньги#Жалобы#Дела судебные#Уголовные дела
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