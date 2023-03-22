Тюменцы массово продают пункты заказов Wildberries

Самый дорогой ПВЗ Wildberries продают за 4 миллиона 160 тысяч рублей. Собственник заверяет, что точка находится в очень удачном месте с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Также отмечено, что бизнес успешно работает уже более года, укомплектован необходимым персоналом. Сотрудники работают с открытия, бизнес является автономным и при этом приносит среднемесячную прибыль в размере 135 тысяч рублей.