nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Тюменцы массово продают пункты заказов Wildberries

22 марта 2023, 08:29
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени массово продают пункты выдачи заказов Wildberries

Владельцы тюменских пунктов выдачи заказов Wildberries массово избавляются от некогда прибыльного бизнеса. На популярном сайте объявлений появились десятки предложений о продаже ПВЗ.
Сюжет
Тюмень

Стоимость готового бизнеса составляет от 350 до 750 тысяч рублей в зависимости от месторасположения точки и ее площади.

За 350 тысяч рублей выставлен на продажу ПВЗ на улице Щербакова площадью 35 квадратных метров. В объявлении указано, что пункт выдачи заказов полностью укомплектован мебелью и техникой. Подключено видеонаблюдение, охранная сигнализация. Рядом расположены магазины, аптека, остановка общественного транспорта.

За 750 тысяч рублей продают ПВЗ Wildberries и Ozon на улице Сургутской. В объявлении отмечено, что бизнес открыт в декабре — каждый месяц виден прирост в заказах.

«У каждого маркетплейса свои клиентские зоны, общий лишь склад. В радиусе 1 километра нет конкурентов. Полный штат сотрудников», — указано в предложении.

Самый дорогой ПВЗ Wildberries продают за 4 миллиона 160 тысяч рублей. Собственник заверяет, что точка находится в очень удачном месте с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Также отмечено, что бизнес успешно работает уже более года, укомплектован необходимым персоналом. Сотрудники работают с открытия, бизнес является автономным и при этом приносит среднемесячную прибыль в размере 135 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на сегодняшний день работают 235 пунктов выдачи заказов Wildberries. В начале марта маркетплейс объявил о введении новых штрафов для владельцев ПВЗ — за возвраты бракованного товара и из-за его подмены.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Тюмень#Продажа#Покупка-продажа#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Вчера, 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Сегодня, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Вчера, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Вчера, 12:40
Один человек погиб в Тюмени во время пожара в жилом доме. Фото
Вчера, 04:39