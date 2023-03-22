Тюменцы массово продают пункты заказов Wildberries

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Стоимость готового бизнеса составляет от 350 до 750 тысяч рублей в зависимости от месторасположения точки и ее площади.
За 350 тысяч рублей выставлен на продажу ПВЗ на улице Щербакова площадью 35 квадратных метров. В объявлении указано, что пункт выдачи заказов полностью укомплектован мебелью и техникой. Подключено видеонаблюдение, охранная сигнализация. Рядом расположены магазины, аптека, остановка общественного транспорта.
За 750 тысяч рублей продают ПВЗ Wildberries и Ozon на улице Сургутской. В объявлении отмечено, что бизнес открыт в декабре — каждый месяц виден прирост в заказах.
«У каждого маркетплейса свои клиентские зоны, общий лишь склад. В радиусе 1 километра нет конкурентов. Полный штат сотрудников», — указано в предложении.
Самый дорогой ПВЗ Wildberries продают за 4 миллиона 160 тысяч рублей. Собственник заверяет, что точка находится в очень удачном месте с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Также отмечено, что бизнес успешно работает уже более года, укомплектован необходимым персоналом. Сотрудники работают с открытия, бизнес является автономным и при этом приносит среднемесячную прибыль в размере 135 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на сегодняшний день работают 235 пунктов выдачи заказов Wildberries. В начале марта маркетплейс объявил о введении новых штрафов для владельцев ПВЗ — за возвраты бракованного товара и из-за его подмены.