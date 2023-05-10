«Бежим в слезах под звуки сирен»: как волонтеры помогают бороться с лесными пожарами

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По данным сервиса Fires сейчас возгорания зафиксированы в районе Чикчинского муниципального образования, Муллашей, а также Каскаринского и Успенского сельских поселений.
Известно, что сейчас действуют 13 лесных пожаров, 7 из которых локализованы. На данный момент угрозы для поселений нет и помощь волонтеров не требуется. В департаменте лесного комплекса Тюменской области прогнозируют снижение класса опасности до среднего.
Концентрация вредных веществ в воздухе сегодня превышена в 19,1 раза. Специалисты рекомендуют использовать на улице маски и не открывать окна в квартирах. Также в сложившихся обстоятельствах важно пить много воды и пользоваться увлажнителями воздуха. Родителям стоит ограничить пребывание детей на улице.
Тюменские волонтеры организовали чат, где оперативно выкладывают информацию о необходимой помощи и оперативно распределяют задачи для более эффективного взаимодействия со спасателями и жителями поселений, чьи дома оказываются под угрозой.
Многие из добровольцев изначально приезжают к местам ЧП только для того, чтобы передать гуманитарную помощь. Однако обстановка обязывает надеть респиратор и бежать на помощь — бороться с огнем.
«Я была уверена, что отвезу все необходимое и вернусь в город, но на месте людей было очень мало, а помощь требовалась срочно, поэтому я осталась. Мы организовали водяной конвейер, в тазах носили бутылки по 5-10 литров отвозили и относили вглубь леса. Бегали непрерывно, так как нас было не так много, а вода была необходима», — рассказывает волонтер Дарья Демина.
Также девушка мастерила марлевые повязки для тех, кто приехал без респираторов и помогала в тушении низового пожара. Но позже огонь поднялся по деревьям и пожар стал верховым, волонтерам пришлось срочно эвакуироваться с места ЧП.
«Очень помогла сплоченность. Когда получили сообщение, что идет верховой, мы в ночном лесу начинали во все горло орать друг друга, чтобы все срочно вышли. Когда выходишь с тушения, тебя молоком отпоят, накормят, оденут», — вспоминает девушка.
Демина является организатором волонтерского движения в одной из крупных компаний Тюмени, она рассказывает, что при необходимости в помощи добровольцев, все действуют слаженно, быстро распределяются по трактам и делят обязанности.
«Только сообщение об очаге, тут же все раскидались и поехали! Помогали в тушении Каскары, мы туда привозили воду и маски. Помню, что большую панику испытали в Богандинке. Мы сидели в слезах, было страшно от общей обстановки, эта эвакуация с сиренами, а вокруг же все горит, у людей ужас в глазах! Это было похоже на апокалипсис, видимость на дорогах была нулевой», — говорит Демина.
Но несмотря на ужас, увиденный в лесах региона, девушка и ее команда всегда готовы вновь примчаться в зону ЧП и сделать все возможное, чтобы огненный ужас, окутавший регион, скорее закончился.
Добровольцы могут не только помочь, но и навредить, приехав к зоне возгорания. А потому перед поездкой необходимо узнать о правилах поведения в опасной зоне.
Важно, чтобы группы волонтеров задействовали как можно меньше транспорта, чтобы не создавать на трактах пробки, которые будут мешать технике МЧС оперативно попасть к очагу. Также нужно четко понимать какую именно помощь вы будете оказывать, для этого важно слушать координатора, работающего на месте и не заниматься самодеятельностью.
Одежда должна быть теплой, а обувь — плотной, так как в лесах много змей. С собой стоит взять рюкзак и лопату, если имеется возможность эти средства можно взять с запасом, чтобы выдать другим волонтерам.