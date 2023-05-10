«Бежим в слезах под звуки сирен»: как волонтеры помогают бороться с лесными пожарами

Важно, чтобы группы волонтеров задействовали как можно меньше транспорта, чтобы не создавать на трактах пробки, которые будут мешать технике МЧС оперативно попасть к очагу. Также нужно четко понимать какую именно помощь вы будете оказывать, для этого важно слушать координатора, работающего на месте и не заниматься самодеятельностью.