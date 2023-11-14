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Нарушения закона

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Ноябрь 2023
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
14 ноября 2023, 07:40
Июль 2023
Вместе с увеличившимся объёмом экспорта в ЕЭС растёт количество нарушений в Тюмени
В период январь — июнь 2023 года производители «Тюменской матрешки» почти вдвое увеличили экспорт продукции.
15 июля 2023, 16:40
Апрель 2023
«Рябцев против Кухарука»: как прошел процесс по иску против главы города
20 апреля 2023, 11:12
Март 2023
В Тюменской области было допущено 1,2 тысячи нарушений при оформлении крупных закупок
23 марта 2023, 09:24
Декабрь 2022
В районе Драмтеатра устраивают незаконную торговлю
В паблике «ЧС Тюмень» местный житель пожаловался на уличную торговлю и нецензурную лексику продавцов по адресу Республики, 133.
22 декабря 2022, 13:20
Ноябрь 2022
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 2022, 09:08

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