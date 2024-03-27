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Директора Тобольского молочного завода наказали за самоназначенные премии

Суд наказал директора Тобольского молочного завода за премии самому себе

27 марта 2024, 09:27
Фото: 1MI

Директора Тобольского молочного завода наказали за самоназначенные премии

Тобольский молочный завод оказался в центре скандала. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 12 марта принял решение взыскать с генерального директора предприятия в пользу акционерного общества 1 000 000 рублей убытков.
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Суд

Суд признал, что директор необоснованно начислял себе премии и выплаты, причинив убытки на сумму более 2,5 млн рублей. Также было решено взыскать с него еще 350 000 рублей в связи с административным штрафом, наложенным постановлением Банка России.

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Ранее стало известно о том, что предприятие ввело в оборот почти 100 тонн опасного масла. Как сообщили в Россельхознадзоре, продукция изготавливалась из неизвестного сырья.

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