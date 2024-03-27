Суд наказал директора Тобольского молочного завода за премии самому себе

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Суд признал, что директор необоснованно начислял себе премии и выплаты, причинив убытки на сумму более 2,5 млн рублей. Также было решено взыскать с него еще 350 000 рублей в связи с административным штрафом, наложенным постановлением Банка России.
Ранее стало известно о том, что предприятие ввело в оборот почти 100 тонн опасного масла. Как сообщили в Россельхознадзоре, продукция изготавливалась из неизвестного сырья.