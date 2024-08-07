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Генеральный директор

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2024
«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой социальной эффективности
7 августа, 07:56
Инженеры и слесари тюменского водоканала сразились в спортивных баталиях
22 июля, 12:46
В День эколога волонтеры тюменского водоканала очистили лес
6 июня, 05:19
В УСТЭК подвели итоги конкурса профессионального мастерства
19 апреля, 13:27
В УСТЭК стартовали ежегодные соревнования профессионального мастерства
16 апреля, 11:25
Тюменский водоканал готов противостоять паводковым явлениям
9 апреля, 09:28
Суд наказал директора Тобольского молочного завода за премии самому себе
Тобольский молочный завод оказался в центре скандала. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 12 марта принял решение взыскать с генерального директора предприятия в пользу акционерного общества 1 000 000 рублей убытков.
27 марта, 09:27
2023
Стали известны подробности о хищении средств из управляющей компании Тобольска
Свыше двух миллионов рублей похитил из средств ООО «Велес» бывший директор за два года, сообщают в прокуратуре Тюменской области.
9 января 2023, 11:53

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