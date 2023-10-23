Светлана Иванова поздравила коллектив птицефабрики «Пышминской» с 55-летием

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Владимир Чейметов поблагодарил ветеранов предприятия, создававших фундамент профессиональной работы и передавших колоссальный опыт и традиции молодому поколению.
Задача управленческого и производственного персонала фабрики сегодня — не просто сохранить, а приумножить основы и темпы работ, заложенные ранее, — сказал заместитель губернатора.
Птицефабрика «Пышминская» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тюменской области. На площади более 70 гектаров построены 25 промышленных корпусов и птичников. Фабрика производит более 300 млн яиц в год. По планам к 2025 году завершится реализация второй очереди инвестиционного проекта по модернизации, тогда валовое производство фабрики составит 450 млн яиц в год.
Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила высокопрофессиональный коллектив фабрики, который ежедневно качественно выполняет поставленные задачи по обеспечению жителей региона продовольственной продукцией.
Несколько лет назад учредители Владимир и Василий Шевчики поставили задачу модернизировать фабрику. При поддержке губернатора Владимира Якушева, региональных властей реализовали первый сложнейший этап инвестиционного проекта. Сегодня при содействии главы региона Александра Моора, правительства области реализуется второй этап проекта по реконструкции и модернизации. Все начинания поддерживает команда сотрудников фабрики, уверенная в стабильном будущем своего предприятия. От всей души желаю вам успехов, энергии и новых свершений! — обратилась Светлана Иванова.
Председатель совета директоров птицефабрики «Пышминской» Василий Шевчик поблагодарил правительство области за своевременно принятые решения по модернизации фабрики. По его словам, конечной целью проекта ставится работа нового автоматизированного предприятия с цифровым управлением, с прочностью деятельности как минимум на 25-30 лет.
Объем производства, к которому мы идем, даст возможность производить продукцию с максимальной эффективностью. Если наши будущие объемы сложить с мощностями соседней птицефабрики «Боровской», то мы выходим на стопроцентное закрытие потребностей в яйце всех жителей Тюменской области. Это очень важный результат, — подчеркнул Василий Шевчик.
Работники птицефабрики были поощрены за труд федеральными и региональными наградами. Для них подготовили номера известные творческие коллективы.