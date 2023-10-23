Светлана Иванова поздравила коллектив птицефабрики «Пышминской» с 55-летием

Птицефабрика «Пышминская» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тюменской области. На площади более 70 гектаров построены 25 промышленных корпусов и птичников. Фабрика производит более 300 млн яиц в год. По планам к 2025 году завершится реализация второй очереди инвестиционного проекта по модернизации, тогда валовое производство фабрики составит 450 млн яиц в год.