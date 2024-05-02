Депутаты Госдумы посетили мусоросортировочный завод и экодом в Тюмени

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В разговоре с тюменскими экологами депутаты Государственной думы обсудили грядущие изменения законодательства, а также программу дальнейшей реализации экологической реформы. Стало известно, что уже этой осенью появится постановление Правительства РФ, которое запустит создание в России рынка использования вторичных ресурсов и простимулирует переход на более подходящие для переработки материалы.
Для создания спроса на вторичные ресурсы мы в законе о ВМР предусмотрели, что до 1 сентября Правительство РФ выпустит перечень продукции, которую необходимо производить с обязательным добавлением вторсырья в определённой пропорции. После этого сами переработчики будут заинтересованы в сырье для изготовления продукции, — пояснил Александр Коган.
Помимо этого, Правительство представит перечень трудноперерабатываемой и трудноизвлекаемой продукции, производство и использование которой будет запрещено. Для каждой группы товаров и упаковки, которая попадает под расширенную ответственность производителей (РОП), введут коэффициент экологичности, влияющий на размер экосбора. Теперь производитель сможет решать, какую упаковку ему использовать, и при выборе менее экологичной будет понимать, что это обойдется гораздо дороже.
Во время посещения просветительского мультицентра «Центральный» депутатам вручили экосувениры: брелоки из переработанного пластика. Их может изготовить из пластиковых крышек любой посетитель экодома. Процесс создания символики наглядно демонстрирует возможности активно развивающейся в России сферы вторичного использования полезных ресурсов.
Примечательно, что заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков не первый раз посещает площадку проекта «Экодом». В конце прошлого года депутат не только принял участие в экоуроке для тюменских школьников, но и на личном примере показал важность работы мультицентра «Гудвин», сдав в пункт приема 68 килограммов пластика.
Напомним, масштабный просветительский проект «Экодом» стартовал в Тюменской области в октябре 2022 года. Сейчас сеть современных уютных коворкингов с мультимедийной зоной, пунктом приема вторичных ресурсов, книгообменником, экобиблиотекой, игротекой и мастерской переработки состоит уже из шести площадок. Четыре из них работают в областном центре, по одной открыто в Ишиме и Тобольске.
Впечатления от Тюменской области в целом очень хорошие. Во-первых, на МСЗ обрабатывается уже 100% отходов. Во-вторых, все заводы, которые необходимы в соответствии с тем объемом отходов, которые производятся, уже построены. Они функциональные и современные. Видно, что технология соблюдается. Здесь мы увидели, что неплохо отбираются все фракции, в том числе органика, — подытожил Александр Коган.
Депутат также отметил необходимость строительства завода по переработке органики.