Депутаты Госдумы посетили мусоросортировочный завод и экодом в Тюмени

Помимо этого, Правительство представит перечень трудноперерабатываемой и трудноизвлекаемой продукции, производство и использование которой будет запрещено. Для каждой группы товаров и упаковки, которая попадает под расширенную ответственность производителей (РОП), введут коэффициент экологичности, влияющий на размер экосбора. Теперь производитель сможет решать, какую упаковку ему использовать, и при выборе менее экологичной будет понимать, что это обойдется гораздо дороже.