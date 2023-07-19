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Тюменка нашла в купленном хлебе муху и железную стружку

19 июля 2023, 11:18
Фото: 1MI
Жительница Ялутровска нашла в хлебе, купленном в магазине по улице Луговой, муху.

Ранее в другой булке хлеба, приобретенной в том же магазине, ей попалась железная стружка от щетки, о чем она сообщила в паблике «Подслушано Ялуторовск Признания». В магазине покупательнице ответили, что это был хлеб из Упоровского района.

В последнее время жители Тюменской области все чаще стали рассказывать о том, что в продуктах им попадаются посторонние предметы.

Ранее «Наш город» писал, что покупатели жалуются то на фрагмент нарощенного ногтя в белом хлебе из пекарни в Тобольске, то на маринованные огурцы и восточные сладости с червями, о которых сообщили жительница Тюмени и жительница Ишима Тюменской области.

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Фото: Лариса Кисельникова / Подслушано Ялуторовск Признания
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#Елена Чебоксарова#Хлеб#Черви-паразиты#Продукция#Ялуторовск#Тюменцы#Общество
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