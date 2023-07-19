Тюменка нашла в купленном хлебе муху и железную стружку

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Ранее в другой булке хлеба, приобретенной в том же магазине, ей попалась железная стружка от щетки, о чем она сообщила в паблике «Подслушано Ялуторовск Признания». В магазине покупательнице ответили, что это был хлеб из Упоровского района.
В последнее время жители Тюменской области все чаще стали рассказывать о том, что в продуктах им попадаются посторонние предметы.
Ранее «Наш город» писал, что покупатели жалуются то на фрагмент нарощенного ногтя в белом хлебе из пекарни в Тобольске, то на маринованные огурцы и восточные сладости с червями, о которых сообщили жительница Тюмени и жительница Ишима Тюменской области.