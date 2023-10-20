На выставке «Тюменская марка» свою продукцию представили 70 предприятий региона

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В течение двух дней 20–21 октября в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) горожане смогут приобрести самую разную продукцию: от меда, сыров, одежды и мебели до высокотехнологичного оборудования и тяжелой техники.
Открывая мероприятие, заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что «Тюменская марка» показывает все те достижения, которыми может гордиться малый бизнес.
Несмотря на то, что я являюсь уроженцем Тюмени, на «Тюменской марке» я впервые. Отрадно, хорошо, что среди участников есть и молодежь, и старшее поколение, которые могут обменяться опытом, рассказать, как было раньше и как будет в будущем, — обратился к собравшимся заместитель губернатора.
Тюмень всегда славилась тем, что здесь живут мастеровые люди. И выставка в очередной раз это доказывает. Тюменцы выпускают качественную продукцию, которая известна не только за пределами нашего города, но и за пределами региона. Желаю всем участникам продвижения вперед, а тюменцев призываю найти время, посетить Выставочный зал и познакомиться с представленной продукцией, — подчеркнула председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
Организаторы вручили главе города Руслану Кухаруку символический ключ, которым он официально «открыл» выставку. Всего на площадке стенды развернули 70 предприятий, которых предварительно отобрала экспертная комиссия.
Выступая, Руслан Николаевич рассказал о важном нововведении: учитывая пожелания, в этом году в выставке принимают участие представители не только Тюмени, но и других муниципалитетов: Тобольска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского района. Присоединились и соседи — товаропроизводители ХМАО-Югры и ЯНАО.
История «Тюменской марки» насчитывает уже 21 год. В начале нулевых депутат Степан Киричук, будучи главой города Тюмени, придумал слоган: «Свети ярко — „Тюменская марка“». Тогда он и его команда проводили конкурс для поддержки местных промышленных предприятий. «Тюменская марка» полюбилась горожанам, стала ежегодной.
Выставка дает возможность и показать свои товары, и показать другим, что Тюмень — это развитый во всех направлениях город. Конечно, многое поменялось за 20 лет, но развивается сама тенденция представления товаров, услуг, новых форм общения. Невозможно сравнить «Тюменские марки» 2002 и 2023 годов, но обе хороши по-своему. Важно, что традиция соблюдается, это здорово, — прокомментировал Степан Михайлович.
Депутаты Тюменской городской Думы посетили выставку в день открытия. Сергей Морев напомнил, что благодаря подобным мероприятиям и бизнес-форумам Тюменская область является одной из лучших в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ.
Чем больше будет таких мероприятий, тем больше будет представлено местных производителей — людей, которые готовы инвестировать в тюменскую экономику, создавать здесь партнерство, открывать новые рабочие места, — сообщил депутат.
Это стартовая площадка, признание заслуг предприятий и бизнеса. Вижу много интересных направлений в Тюмени: ярмарка каждый год расширяется, количество участников увеличивается. Производят сложную аппаратуру, моющие средства, медицинские препараты. Все в Тюмени представлено, — добавил Сергей Пыхалов.
Дмитрий Ошурков отметил, что программа импортозамещения началась давно, но сегодня особенно актуальна.
Раньше мы могли наблюдать, что производимые в нашем городе товары по-сути являлись сборкой из импортных материалов. Приятно, что многие представленные на «Тюменской марке» товары создаются именно в Тюмени, именно из наших компонентов и материалов, которые тоже произведены в России, — подчеркнул Дмитрий Леонидович.
«Тюменская марка» — это один из брендов и уже, наверное, можно сказать, фестиваль. Для предпринимателей и для горожан, чтобы мы лучше узнавали наших производителей. Прогулялся по выставке, полным-полно открытий. Главное, чтобы развивались бизнес и потребительский рынок. И этот конкурс — это один из примеров фантастического развития нашего города, — поделился мнением депутат Павел Девайкин.
Выставка «Тюменская марка — 2023» организована администрацией Тюмени совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области.