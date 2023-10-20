На выставке «Тюменская марка» свою продукцию представили 70 предприятий региона

Выступая, Руслан Николаевич рассказал о важном нововведении: учитывая пожелания, в этом году в выставке принимают участие представители не только Тюмени, но и других муниципалитетов: Тобольска, Заводоуковска, Ишима, Тюменского района. Присоединились и соседи — товаропроизводители ХМАО-Югры и ЯНАО.