Около 19 тысяч рублей. В Тюменской области подешевела потребительская корзина

Постепенное снижение стоимости корзины Росстат фиксирует с августа 2023 года, сообщает со ссылкой на ведомство «РБК.Тюмень». Самой высокой цена необходимого набора товаров и услуг была в июле — она составляла больше 19,5 тысяч рублей. К зиме снизилась почти на 500 рублей. При том, что стоимость потребительской корзины в среднем по стране выше больше чем на 2 тысячи. Общероссийский показатель — 21 349 руб.