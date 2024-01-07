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Posted Вчера, 17:16

Published Вчера, 17:16

Modified Вчера, 17:18

Updated Вчера, 17:18

Потребительская корзина в Тюменской области подешевела на 458 рублей

Около 19 тысяч рублей. В Тюменской области подешевела потребительская корзина

7 января 2024, 17:16
Фото: 1MI

Потребительская корзина в Тюменской области подешевела на 458 рублей

На 458 рублей дешевле стала потребительская корзина для жителей Тюменской области. Её стоимость снижается 4 месяца подряд. И сейчас составляет 19 059 рублей.

Постепенное снижение стоимости корзины Росстат фиксирует с августа 2023 года, сообщает со ссылкой на ведомство «РБК.Тюмень». Самой высокой цена необходимого набора товаров и услуг была в июле — она составляла больше 19,5 тысяч рублей. К зиме снизилась почти на 500 рублей. При том, что стоимость потребительской корзины в среднем по стране выше больше чем на 2 тысячи. Общероссийский показатель — 21 349 руб.

В потребительскую корзину, согласно методике расчетов Росстата, входят 12 услуг, 30 видов продовольственных товаров и 41 вид — непродовольственных. Итого — 83 наименования, которые ежемесячно необходимы человеку для выживания.

Кстати, в Тюменской области, по оценкам специалистов, инфляция оказалась самой низкой в стране по итогам ноября. Она составила 4,3 процента, тогда как в среднем по стране — 7,5%.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как за год изменились цены на продукты в Тюменской области. Выяснилось, что в сумме стоимость самых популярных продуктов выросла на 14,48%.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Цены#Продукты#Товары#Инфляция#Продовольствие#Потребительская корзина#Социально значимые товары#Продукция#Инна Доровская
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