Мэр Сочи поручил разработать новые нормы городского строительства. Так, с 2021 года действует ограничение на запрет высотных многоэтажек. Разрешение могут получить только застройщики, возводящие индивидуальные жилые дома площадью до 300 кв. м и высотой не более 12 м. В 2023 году вступили в силу правила, касающиеся строительства отелей в курортной зоне.