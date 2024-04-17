Сразу после вступления в должность Алексей Копайгородский обозначил определенные приоритеты своей деятельности. И первым делом он поручил своей команде наладить эффективную связь с населением, сделать доступной процедурой подачу гражданами обращений, чтобы они могли вовремя сообщить властям о проблеме, высказать свое мнение о новых инициативах, принять участие в важном обсуждении.
«Наша задача — наладить оперативную и качественную обратную связь с населением, тем самым повысить эффективность работы муниципалитета», — отмечал Алексей Копайгородский.
Мэр Сочи отметил, что важен единый стандарт подачи обращений граждан в инстанции. В этой связи была создана платформа обратной связи, на которой можно оставлять сообщения, проводить онлайн-опросы, вести паблики и пр.
Мэр Сочи поручил разработать новые нормы городского строительства. Так, с 2021 года действует ограничение на запрет высотных многоэтажек. Разрешение могут получить только застройщики, возводящие индивидуальные жилые дома площадью до 300 кв. м и высотой не более 12 м. В 2023 году вступили в силу правила, касающиеся строительства отелей в курортной зоне.
«Новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки, при этом площадь зеленых зон увеличивается», — отметили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сочи.
«В соответствии с внесенными изменениями в курортной зоне, которая будет закреплена в новом генплане, можно строить только санатории и пансионаты», — также пояснили в администрации мэра Алексея Копайгородского.
Надо отметить, что данное решение Копайгородского вызвало большой резонанс. В желтой прессе даже появился ряд скандальных статей о коррупции, якобы компрометирующих мэра Сочи, но ввиду отсутствия доказательств быстро стало понятно, что речь идет о заказных публикациях.
Сочи — город с богатой историей, имеющий свой неповторимый облик и колорит. Архитектурное наследие прошлого надо сохранить, считает Алексей Копайгородский.
«В нашем городе есть известные на весь мир здания, которые важно сохранить: в первую очередь я говорю о железнодорожном вокзале, Морвокзале, музеях и памятниках. Необходимо сберечь наше достояние, созданное лучшими зодчими страны, и сохранить облик Сочи», — говорит он.
Градоначальник отмечает, что в рамках этой работы предусмотрено множество мероприятий, реализация которых уже ведется. Так, ограничены высотность и объемы для новой застройки в исторической части города. Контролируется внешний вид торговых сетей. Все рекламные вывески, щиты и билборды приведены к единому дизайн-формату, который гармонирует с обликом города.
В 2020 году по инициативе мэра Алексея Копайгородского был запущен в работу формат зимних пляжей для того, чтобы сочинцы и гости города — семьями, с детьми — могли активно отдыхать в холодное время года и в межсезонье.
Всего в городе оборудовано более 30 зимних пляжей — они отмечены специальными флажками. Здесь оборудованы прогулочные зоны, площадки для спорта, занятий йогой, отдыха, а также фотозоны.
«С одной стороны, такое новшество позволит нашим людям вести активный образ жизни независимо от сезонности, с другой — не даст упасть туристическому потоку в ноль. А значит, экономика региона продолжит работать в штатном режиме, обеспечивая сочинцев круглогодичной работой», — отмечал Алексей Копайгородский.
Алексей Копайгородский начал масштабную работу по реконструкции и модернизации инженерных систем. Она ведется в населенных пунктах всех районов Сочи. В рамках этого проекта будут заменены все сети водоснабжения, водоотведения и канализации.
«Модернизация инженерных сетей — приоритетный пункт в программе социально-экономического развития Сочи до 2030 года. Нам предстоит масштабная и серьезная работа, от которой напрямую зависит повышение качества жизни горожан. Также модернизация систем позволит обеспечить эффективное использование топливно-энергетических ресурсов», — проинформировал население глава города Алексей Копайгородский.
В числе приоритетов Алексея Копайгородского — обеспечение мест в образовательных учреждениях для всех сочинских детей. Он отмечает, что рост населения требует строительства новых социальных объектов.
«Динамика строительства новых школ, детских садов и объектов спорта в городе за последние два года увеличилась на 250%. Сейчас одновременно возводим шесть школ, три детских сада и два спортивных комплекса за счет государственных финансов, а также привлекаются средства инвесторов. До 2026 года планируется увеличить на 13 тыс. количество учебных мест в общеобразовательных учреждениях города», — рассказал Алексей Копайгородский.
Мэрией Сочи реализуется уникальный проект «Две реки — одно море», в рамках которого будут объединены набережные двух городских рек — Сочи и Мацесты. Объединит их пешеходная зона протяженностью свыше 15 километров.
«Наша задача — создать комфортные условия для прогулок и отдыха людей. До сдачи объекта необходимо учесть все пожелания местных жителей, которые пользуются этим маршрутом», — подчеркнул Алексей Копайгородский.
В текущем году начнется реализация масштабного проекта — строительство автодороги в обход Адлера. Местные жители уже много лет жалуются на жесткие пробки на участке Сочи — Адлер, ситуация становится особенно кризисной в часы пик. Со строительством обходной трассы эта проблема будет решена.
«Это стратегический для нашего города проект, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина. Участок новой трассы станет альтернативой А-147. В пик сезона нагрузка на эту федеральную дорогу колоссальная, в несколько раз превосходит нормативы», — написал Алексей Копайгородский.