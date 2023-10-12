Мэр Сочи Копайгородский: В этом сезоне турпоток в городе-курорте превысил 6 миллионов

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Такой показатель на 3 процента больше, чем в рекордном по гостям 2022 году, пишет издание kommersant.ru.
Стоит подчеркнуть, что за последние десять лет туристический поток в Сочи вырос вдвое. В городской администрации уточнили, что подтверждением этому является объем отгруженной продукции, а также такой показатель, как объем выполненных работ и услуг, предоставленных крупными и средними предприятиями курортно-туристического комплекса. По состоянию на начало августа этот показатель достиг 38,1 миллиарда рублей. Это на 17,2 процента больше, чем в августе 2022 года.
По прогнозам Копайгородского, в бархатный сезон сохранится интенсивный туристический поток. Заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса превышает 80 процентов. До конца осени в городе зарезервировано более 70 процентов коллективных средств размещения.
Городские власти пояснили, что туристический поток растет прежде всего благодаря способности курорта функционировать круглый год. Причем работают сразу два кластера Сочи — горный и прибрежный. Отмечается, в последнее время особой популярностью пользуется летний отдых в горах с возможностью трансфера на морские пляжи Имеретинской низменности.
Как отметил Копайгородский, проект реализуется уже третий год подряд. Его инициировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава города подчеркнул, что мэрия проводит работу по сохранению профиля Сочи как здравницы всероссийского уровня. Все необходимые для этого меры принимаются. В санаторно-курортной сфере города сегодня реализуются двадцать семь инвестиционных проектов. Общая стоимость их реализации составляет примерно 370 миллиардов рублей.
Поток инвестиций в город-курорт вырос с 2019 года в три раза. По итогам прошлого года Сочи занял первое место в регионе по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции. В настоящее время в городе воплощаются четыре проекта крупного масштаба. Объем инвестиционных вложений в них составляет 4,2 миллиарда рублей в совокупности. Для компаний, которые занимаются реализацией этих проектов, предусмотрена поддержка на государственном уровне. Речь идет о мерах и на региональном, и на федеральном уровне.
Алексей Копайгородский пояснил, что наиболее востребованной мерой являются субсидии на возмещение части расходов на оплату процентов по кредитам, оформленным для реализации инвестпроектов, а также на возмещение фактических затрат по строительству объектов коммунальной, энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры.