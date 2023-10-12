Мэр Сочи Копайгородский: В этом сезоне турпоток в городе-курорте превысил 6 миллионов

Поток инвестиций в город-курорт вырос с 2019 года в три раза. По итогам прошлого года Сочи занял первое место в регионе по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции. В настоящее время в городе воплощаются четыре проекта крупного масштаба. Объем инвестиционных вложений в них составляет 4,2 миллиарда рублей в совокупности. Для компаний, которые занимаются реализацией этих проектов, предусмотрена поддержка на государственном уровне. Речь идет о мерах и на региональном, и на федеральном уровне.