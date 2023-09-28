Глава Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга мэров

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
После сочинского мэра в рейтинге находится Хас-Магомед Кадыров — глава города Грозного. Опережают Копайгородского мэры Москвы и Казани.
Исследование, проведенное финансовым университетом и ЦИК «Рейтинг», базировалось на результатах анкетирования респондентов и опросах экспертов. Аналитика охватила период август — сентябрь 2023 года, сообщает издание kommersant.ru. В рамках исследования были сопоставлены оценки работы глав региональных столиц и нескольких финансово-экономических центров, в том числе курортного города Сочи. Всего специалисты проанализировали восемьдесят восемь городов.
Отметим, что первые два места рейтинга были вполне ожидаемы. Их заняли главы мегаполисов Сергей Собянин (мэр Москвы) и Ильсур Метшин (мэр Казани). На третьей строчке рейтинга — мэр Сочи Алексей Копайгородский. Такой результат примечателен и показателен в том отношении, что данная территория приобретает на сегодняшний день особое значение, становясь главным курортным «локомотивом» экономики и социальной сферы России. Показательным является и тот факт, что Алексей Копайгородский удерживается в тройке лидеров второй год подряд.
Перечисляя достижения главы Сочи, эксперты отметили решение проблемы нехватки мест в школах и детских садах, а также старт строительства социальных объектов. Новый генплан города-курорта предусматривает несколько сотен участков земли под создание объектов социальной инфраструктуры.
Политологи, оценки которых учитывались при составлении рейтинга, обратили внимание на эффективную работу сочинских властей по обновлению инженерных сетей, сохранению объектов культурного наследия, а также по поддержке семей участников спецоперации и работников социальной сферы. В числе таких мер поддержки — скидка для педагогов на проезд в общественном транспорте в размере 50 процентов, возможность проживания в служебных квартирах или получения компенсации за аренду жилплощади.
Отмечается, что в значительной мере реализация всех этих задач мэрией Сочи обусловлена сотрудничеством с федеральным центром через участие в госпрограммах и приоритетных национальных проектах.