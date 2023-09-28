Глава Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга мэров

Отметим, что первые два места рейтинга были вполне ожидаемы. Их заняли главы мегаполисов Сергей Собянин (мэр Москвы) и Ильсур Метшин (мэр Казани). На третьей строчке рейтинга — мэр Сочи Алексей Копайгородский. Такой результат примечателен и показателен в том отношении, что данная территория приобретает на сегодняшний день особое значение, становясь главным курортным «локомотивом» экономики и социальной сферы России. Показательным является и тот факт, что Алексей Копайгородский удерживается в тройке лидеров второй год подряд.