Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В должность мэра Сочи Копайгородский вступил в 2019 году. За время его пребывания на посту в городе произошло немало положительных изменений. В их числе — появление новых транспортных развязок, магистралей, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры. При Копайгородском также были проведены работы по благоустройству территорий городских парков и зон отдыха.
Согласно отзывам местных жителей, за время работы Алексея Сергеевича в качестве мэра в городе выросло количество спортивных и культурных объектов. В настоящее время активно создаются новые школы и детские сады. Туристическая отрасль стремительно развивается, открываются новые рестораны и гостиницы, а поток туристов стал круглогодичным. Теперь они посещают город не только в летний сезон, но и в другие времена года, например зимой предпочитают проводить время на горнолыжных курортах, пишет yugopolis.ru.
При Алексее Копайгородском также проводятся мероприятия в рамках национального проекта «Культура».
С начала 2021 года финансирование сферы туризма выросло почти в десять раз. Принимаются меры по сохранению исторических курортных комплексов, включая санаторий «Маяк», который планируется переоборудовать в специализированный оздоровительный центр для людей с нарушениями слуха.
По мнению Татьяны, пенсионерки из Сочи, есть основания полагать, что в ближайшем будущем город станет ведущей здравницей страны. В этом направлении реализуются важные проекты, включая активное строительство отелей и санаториев.
Местные жители признают значительный вклад действующего мэра Копайгородского в развитие экологии в регионе. Так, при Алексее Сергеевиче были успешно реализованы проекты, направленные на улучшение состояния воды в местной реке, а также на открытие заповедников и природных парков для экотуристов и местных жителей.
Исследования социологов подтверждают, что жители Сочи высоко оценивают работу действующего градоначальника. Горожане сходятся во мнении, что он трудится на совесть.
По мнению Николая, пенсионера, который проживает в Сочи уже более тридцати лет, Копайгородский является первым мэром, действующим в интересах города. Он максимально задействует свои ресурсы и прикладывает значительные усилия для улучшения качества жизни жителей и туристов.
Жители Сочи отмечают улучшение транспортной инфраструктуры, повышение уровня здравоохранения и образования, а также активное строительство нового жилья. При Алексее Копайгородском была решена проблема безработицы, а инвестиционная привлекательность города существенно повысилась, что не могло не сказаться положительным образом на экономике города. В частности, речь идет о появлении новых рабочих мест для жителей Сочи.
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