Сочинцы поделились своим мнением о работе Копайгородского в должности мэра

Согласно отзывам местных жителей, за время работы Алексея Сергеевича в качестве мэра в городе выросло количество спортивных и культурных объектов. В настоящее время активно создаются новые школы и детские сады. Туристическая отрасль стремительно развивается, открываются новые рестораны и гостиницы, а поток туристов стал круглогодичным. Теперь они посещают город не только в летний сезон, но и в другие времена года, например зимой предпочитают проводить время на горнолыжных курортах, пишет yugopolis.ru.