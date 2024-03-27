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Updated Сегодня, 11:50

Мэр Сочи Копайгородский

Сочинцы поделились своим мнением о работе Копайгородского в должности мэра

27 марта 2024, 11:50
Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Мэр Сочи Копайгородский
Эксперты, политики и жители Сочи дали оценку работе действующего мэра города Алексея Копайгородского.
Алексей Сергеевич КопайгородскийАлексей Сергеевич Копайгородский
Алексей Сергеевич Копайгородский
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В должность мэра Сочи Копайгородский вступил в 2019 году. За время его пребывания на посту в городе произошло немало положительных изменений. В их числе — появление новых транспортных развязок, магистралей, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры. При Копайгородском также были проведены работы по благоустройству территорий городских парков и зон отдыха.

Согласно отзывам местных жителей, за время работы Алексея Сергеевича в качестве мэра в городе выросло количество спортивных и культурных объектов. В настоящее время активно создаются новые школы и детские сады. Туристическая отрасль стремительно развивается, открываются новые рестораны и гостиницы, а поток туристов стал круглогодичным. Теперь они посещают город не только в летний сезон, но и в другие времена года, например зимой предпочитают проводить время на горнолыжных курортах, пишет yugopolis.ru.

При Алексее Копайгородском также проводятся мероприятия в рамках национального проекта «Культура».

С начала 2021 года финансирование сферы туризма выросло почти в десять раз. Принимаются меры по сохранению исторических курортных комплексов, включая санаторий «Маяк», который планируется переоборудовать в специализированный оздоровительный центр для людей с нарушениями слуха.

По мнению Татьяны, пенсионерки из Сочи, есть основания полагать, что в ближайшем будущем город станет ведущей здравницей страны. В этом направлении реализуются важные проекты, включая активное строительство отелей и санаториев.

Местные жители признают значительный вклад действующего мэра Копайгородского в развитие экологии в регионе. Так, при Алексее Сергеевиче были успешно реализованы проекты, направленные на улучшение состояния воды в местной реке, а также на открытие заповедников и природных парков для экотуристов и местных жителей.

Исследования социологов подтверждают, что жители Сочи высоко оценивают работу действующего градоначальника. Горожане сходятся во мнении, что он трудится на совесть.

По мнению Николая, пенсионера, который проживает в Сочи уже более тридцати лет, Копайгородский является первым мэром, действующим в интересах города. Он максимально задействует свои ресурсы и прикладывает значительные усилия для улучшения качества жизни жителей и туристов.

Жители Сочи отмечают улучшение транспортной инфраструктуры, повышение уровня здравоохранения и образования, а также активное строительство нового жилья. При Алексее Копайгородском была решена проблема безработицы, а инвестиционная привлекательность города существенно повысилась, что не могло не сказаться положительным образом на экономике города. В частности, речь идет о появлении новых рабочих мест для жителей Сочи.

А самые интересные факты можно прочитать у нас.

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