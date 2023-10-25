Глава Сочи Копайгородский прокомментировал детали разработанного генплана города

За этот год в Сочи заработало рекордное количество новых организаций малого и среднего предпринимательства — их общее число достигает 37 тысяч. За 8 месяцев этого года предпринимателям удалось зарегистрировать 1,8 тысячи новых компаний, что в 2,2 раза превышает аналогичные показатели 2022 года. Зафиксирован и прирост числа жителей, которые работают на малый и средний бизнес.