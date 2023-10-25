nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:49

Published 25 октября, 06:49

Modified 25 октября, 13:06

Updated 25 октября, 13:06

Глава Сочи Копайгородский прокомментировал детали разработанного генплана города

Глава Сочи Копайгородский прокомментировал детали разработанного генплана города

25 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Сочи сейчас считается одним из самых популярных у россиян курортов и ежегодно бьет рекорды по числу туристов.

Как сообщает interfax-russia.ru, о направлениях развития города-курорта изданию рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Согласно его комментарию, с начала 2023 года в Сочи побывали более 6,4 миллиона гостей, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Для спокойствия горожан и туристов летом в Сочи функционировал оперативный штаб. Также стоит отметить, что в городе-курорте действует аппаратно-программный комплекс «Купол».

Выполняются ремонтные работы в широко известных сочинских здравницах: санатории «Волна», пансионате «Кристалл», гостинице «Приморская», санатории «Белые ночи».

За этот год в Сочи заработало рекордное количество новых организаций малого и среднего предпринимательства — их общее число достигает 37 тысяч. За 8 месяцев этого года предпринимателям удалось зарегистрировать 1,8 тысячи новых компаний, что в 2,2 раза превышает аналогичные показатели 2022 года. Зафиксирован и прирост числа жителей, которые работают на малый и средний бизнес.

Главный для города федеральный проект, реализация которого уже началась, — программа комплексного развития Сочи до 2030 года, утвержденная Правительством России. Первоочередные мероприятия в рамках данной инициативы нацелены на то, чтобы подвести воду и канализацию к переданным многодетным семьям земельным участкам, позволят возвести укрепления для четырех километров береговой линии на самых незащищенных участках. Кроме того, планируется строительство магистральных водоводов и канализационного коллектора.

В Сочи уже смогли газифицировать 84% жилого сектора, а к 2030 году удастся в полном объеме завершить технически возможную газификацию курорта.

В городе примерно 20% автобусов ездят на безопасном для экологии топливе — метане. Еще 51 автобус появится на улицах Сочи в 2023 году. Также планируется возвести три газозаправочных комплекса. На данный момент в городе-курорте функционируют 29 автомобильных электрозаправочных станций, в дальнейшем будет установлено еще 16 аналогичных объектов.

Копайгородский рассказал, что сейчас проект генплана уже готов и ждет своего утверждения до конца текущего года. Впервые документ социально ориентирован. В 2023 году в Сочи появятся шесть новых школ и три детсада, запустят в работу два стадиона, две спортивные и 15 воркаут-площадок.

Город располагается на верхней строчке рейтинга крупных российских городов по эффективности цифровой трансформации. Работа системы «Умный город» способствует улучшению качества жизни сочинцев и гостей города.

#Копайгородский Алексей Сергеевич
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22