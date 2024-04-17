Мэр Сочи Копайгородский поделился планами развития транспортной инфраструктуры города

Благодаря активной деятельности Алексея Копайгородского Сочи выбился в лидеры по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За минувшие пять лет в городе было отремонтировано более трехсот участков дорожного полотна в центральной части и в отдаленных районах города, их протяженность составила порядка 350 километров. На текущий год запланирован ремонт еще 59 улиц и переулков.