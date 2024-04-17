Мэр Сочи Копайгородский поделился планами развития транспортной инфраструктуры города

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:53
По проекту запланировано свыше двухсот мероприятий. Все они касаются модернизации пешеходной и транспортной доступности всех городских районов. Полное завершение работ по проекту планируется в 2040 году. Об этом пишет kuban.mk.ru.
Он также отметил, что поддержка президента, Правительства России и губернатора Краснодарского края, а также национальный проект «Безопасные и качественные дороги», федеральные и региональные программы дают возможность городу развивать сферу экотранспорта.
Более того, он указал, что для модернизации транспортной логистики намечено свыше 230 проектов во всех районах города, в том числе ремонты автодорог и строительство новых объектов инфраструктуры.
Примечательно, что созданию проекта предшествовала работа по изучению транспортной системы Сочи, а также мнений горожан об имеющихся проблемах транспортного обслуживания.
По оценкам специалистов, грядущее обновление городского общественного транспорта станет самым масштабным за последние 10 лет. Сегодня в городе уже выпущены на маршруты 180 автобусов новых моделей на газомоторном топливе. До конца текущего года в город поступит еще 121 автобус на метане, а также 9 новых моделей электробусов.
Благодаря активной деятельности Алексея Копайгородского Сочи выбился в лидеры по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За минувшие пять лет в городе было отремонтировано более трехсот участков дорожного полотна в центральной части и в отдаленных районах города, их протяженность составила порядка 350 километров. На текущий год запланирован ремонт еще 59 улиц и переулков.
Как стало известно, в ходе одного из последних отраслевых совещаний Алексей Копайгородский поручил все текущие работы по ремонту дорог завершить до начала курортного сезона, чтобы не создавать препятствий для автомобилистов. На тех участках, где необходимо продолжить ремонт, глава рекомендовал приостановить работы.
Достаточно крупным проектом мэра Сочи стало строительство объездной дороги. Инициатива обусловлена тем, что в настоящее время в Адлер, Красную Поляну и аэропорт существует только одна дорога — через центр Сочи. Чтобы разгрузить трафик и решить проблему транспортного коллапса, было принято решение о строительстве дороги в обход Адлера.
Проект администрации Копайгородского в том числе поддержан на федеральном уровне. Работы по строительству планируется начать уже в текущем году, а завершить в 2026 году.