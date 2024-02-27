Мэр Сочи Алексей Копайгородский: Дорожно-транспартная инфраструктура города улучшится

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Утвержденный в конце 2023 года новый генплан определил стратегию развития Сочи на следующие двадцать лет.
На разработку проекта ушло три года. Важной частью этого процесса стали общественные обсуждения, в которых приняли участие 430 тысяч горожан. План прошел согласование в 17 федеральных и 5 региональных министерствах и ведомствах. Копайгородский подчеркнул, что такой комплексный подход применялся впервые.
Согласно новому генплану, в Сочи предусмотрено активное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках которого запланировано проведение более 200 мероприятий. Как сообщает КП, эти мероприятия включают в себя ремонт дорожных участков общей протяженностью 178 километров и начало строительства обхода Адлера. Кроме того, Копайгородский рассказал о реализации программы по газификации и газоснабжению Краснодарского края, в которую в этом году включили 26 дополнительных населенных пунктов Сочи. Глава города также упомянул о программе социальной догазификации, которая действует в 65 населенных пунктах.
Мэр Сочи отметил, что количество посетителей сочинских пляжей увеличивается с каждым годом. Такая тенденция предполагает развитие соответствующей инфраструктуры. В связи с этим власти города планируют провести реконструкцию микрорайона Мамайка и обновить Приморскую набережную, которая является популярным местом для прогулок местных жителей и гостей города
Кроме этого, генплан предусматривает реализацию социальных проектов. До 2044 года в Сочи планируется возвести и реконструировать 624 социальных объекта. Для этих целей определены участки общей площадью 770 гектаров. Эти территории отведены под школы, детсады, культурные и медучреждения, а также спортивные объекты.
В настоящее время идет строительство 2 спортивных комплексов, 6 общеобразовательных школ и 3 детских садов. Финансирование этих проектов осуществляется за счет госбюджета и привлечения частных инвестиций. Копайгородский заявил, что к 2026 году планируется увеличить количество учебных мест в школах на 13 тысяч. Общий объем финансирования на предстоящие 3 года для реализации этого плана составит сорок три с половиной миллиарда рублей.