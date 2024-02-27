Мэр Сочи Алексей Копайгородский: Дорожно-транспартная инфраструктура города улучшится

Согласно новому генплану, в Сочи предусмотрено активное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках которого запланировано проведение более 200 мероприятий. Как сообщает КП, эти мероприятия включают в себя ремонт дорожных участков общей протяженностью 178 километров и начало строительства обхода Адлера. Кроме того, Копайгородский рассказал о реализации программы по газификации и газоснабжению Краснодарского края, в которую в этом году включили 26 дополнительных населенных пунктов Сочи. Глава города также упомянул о программе социальной догазификации, которая действует в 65 населенных пунктах.