Мэр Сочи Копайгородский: В городе уже строят 6 школ, в 2023 году начнут ещё 4

На данный момент в Сочи активно вводятся два спортивных комплекса и 15 воркаут-площадок. Новые футбольные поля были построены на улице Павлова в Лазаревском районе и в селе Краевско-Армянском на улице Измайловской, где теперь занимаются около 700 воспитанников городской спортшколы по футболу. По словам Алексея Копайгородского, идея обустройства этой площадки возникла семь лет назад.