Мэр Сочи Копайгородский: В городе уже строят 6 школ, в 2023 году начнут ещё 4

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
С начала 2020 года было построено девять новых образовательных учреждений, создано 3 000 новых мест в школах и более 500 мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, было завершено строительство 70 спортивных объектов, включая восемь футбольных полей, передает kommersant.ru.
Строительство социальных объектов на курорте идет на высоких скоростях, получая поддержку Правительства Российской Федерации и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Также привлекаются инвестиции от частных инвесторов.
Алексей Копайгородский отметил, что в настоящее время в Сочи строят шесть новых школ, а до конца года планируется начать строительство еще четырех.
Примером успешных проектов является многонациональная школа №19, состоящая из восьми корпусов с собственным пляжем и круглосуточным летним лагерем в микрорайоне Мамайка, которая открылась год назад, а также высокогорная школа и детский сад в поселке городского типа Красная Поляна. В настоящее время в новом корпусе последней учатся 400 учеников.
Планируется увеличить количество учебных мест в общеобразовательных учреждениях Сочи на 13 тысяч до 2026 года.
В настоящее время инвесторы строят детский сад на 550 мест в поселке Кудепста, чего ожидают сотни семей из этого района. В середине октября было завершено строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Министерские Озера.
В текущем финансовом году на территории города запланирована реализация 68 объектов в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и жилищного фонда. На их реализацию предусмотрено финансирование из различных источников на сумму около 14 миллиардов рублей. Планируется выделить около 43,5 миллиарда рублей на ближайшие три года.
Сочи также активно строит спортивные объекты, заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Например, в поселке Кудепста в августе открылся Зал единоборств. Кроме того, в спортшколе №1 после капитального ремонта были открыты современные теннисные корты с твердым покрытием ко Дню физкультурника.
На данный момент в Сочи активно вводятся два спортивных комплекса и 15 воркаут-площадок. Новые футбольные поля были построены на улице Павлова в Лазаревском районе и в селе Краевско-Армянском на улице Измайловской, где теперь занимаются около 700 воспитанников городской спортшколы по футболу. По словам Алексея Копайгородского, идея обустройства этой площадки возникла семь лет назад.
В текущем году в Сочи примут новый Генеральный план развития города до 2044 года. Особое место в нем выделят социальному строительству. Для соцучреждений определен 771 гектар территории, где разместят новые и модернизируют 530 крупных объектов.